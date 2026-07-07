Назван единственно верный способ есть мороженое в ведерке: что следует делать

Эксперты настаивают, что большинство людей на планете на самом деле неправильно едят мороженое в ведерке.

В особенно жаркие дни ведерко мороженого — отличный способ охладиться. Но, по мнению эксперта, большинство людей на планете вероятно, едят его неправильно. Хотя многие инстинктивно начинают есть прямо из середины, а затем уже ползут к центру, оказывается, есть более правильный подход, пишет Daily Mail.

По словам основательницы австралийского бренда мороженого Роуз Калдор-Арони, единственный верный способ есть морожено из ведерка — начинать с краев и двигаться к центру. Таким образом, растаявшее мороженое не замерзнет вновь и не затвердеет позже.

Это распространенная проблема для любителей мороженого: после того, как растаявшее мороженое замерзает, оно часто приобретает грубую и весьма зернистую текстуру. Исследователи отмечают, что это происходит потому, что при таянии выходит воздух, а вода внутри образует более крупные кристаллы льда при повторном замерзании.

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Последние несколько недель жители Европы изнывают от экстремальной жары, а потому обсуждение того, как правильно есть мороженое вновь всплыло в социальных сетях. Впрочем, несмотря на аргументы экспертов, не все уверены, что им стоит менять свои пищевые привычки.

В социальных сетях люди разделились на тех, кто ест мороженное от краев к центру, от центра к краям, некоторые также едят мороженое слой за слоем. К слову, нашлись и те, кто считает, что прохладное лакомство не следует есть прямо из ведерка — по крайней мере, если это не последняя порция в ведерке.

Эксперты отмечают, во время изготовления мороженого, машины взбивают воздух в жидкую основу, чтобы создать крошечные кристаллы льда для гладкой текстуры. Однако, когда лакомство тает, воздух выходит, а вода замерзает вновь, образуя большие хрустящие кристаллы. Именно поэтому эксперты советуют положить мороженое в морозильную камеру как можно быстрее после покупки. Исследователи отмечают, что внешние края мороженого соприкасаются с упаковкой, а потому тают быстрее. Впрочем, эксперты также признают, что нет неправильного способа есть мороженое, однако есть тот, что позволит ему дольше сохранять изначальную консистенцию.

Однако производитель рекомендует дать мороженому размягчиться в течение 10 минут после того, как вы достанете его из морозильной камеры, и промыть ложку для мороженого под теплой водой, прежде чем начать его есть.

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