Названо єдиний правильний спосіб їсти морозиво у відерці: що слід робити

Експерти стверджують, що більшість людей на планеті насправді неправильно їдять морозиво у відерці.

У особливо спекотні дні відерце морозива — чудовий спосіб охолодитися. Але, на думку експерта, більшість людей на планеті, ймовірно, їдять його неправильно. Хоча багато хто інстинктивно починає їсти прямо з середини, а потім уже просувається до центру, виявляється, є більш правильний підхід, пише Daily Mail.

За словами засновниці австралійського бренду морозива Роуз Калдор-Ароні, єдиний правильний спосіб їсти морозиво з відерця — починати з країв і рухатися до центру. Таким чином, морозиво, що розтануло, не замерзне знову і не затвердіє пізніше.

Це поширена проблема для любителів морозива: після того, як морозиво, що розтануло, знову замерзає, воно часто набуває грубої та досить зернистої текстури. Дослідники зазначають, що це відбувається тому, що під час танення виходить повітря, а вода всередині утворює більші кристали льоду під час повторного замерзання.

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Останні кілька тижнів мешканці Європи страждають від екстремальної спеки, тому в соціальних мережах знову розгорілася дискусія про те, як правильно їсти морозиво. Втім, незважаючи на аргументи експертів, не всі впевнені, що їм варто змінювати свої харчові звички.

У соціальних мережах люди розділилися на тих, хто їсть морозиво від країв до центру, від центру до країв, а деякі також їдять морозиво шар за шаром. До речі, знайшлися й ті, хто вважає, що прохолодні ласощі не слід їсти прямо з відерця — принаймні, якщо це не остання порція у відерці.

Експерти зазначають, що під час виготовлення морозива машини вбивають повітря в рідку основу, щоб утворити крихітні кристали льоду для гладкої текстури. Однак, коли ласощі тануть, повітря виходить, а вода знову замерзає, утворюючи великі хрусткі кристали. Саме тому експерти радять покласти морозиво в морозильну камеру якомога швидше після покупки. Дослідники зазначають, що зовнішні краї морозива стикаються з упаковкою, а тому тануть швидше. Втім, експерти також визнають, що не існує неправильного способу їсти морозиво, проте є такий, що дозволить йому довше зберігати початкову консистенцію.

Однак виробник рекомендує дати морозиву розм’якнути протягом 10 хвилин після того, як ви дістанете його з морозильної камери, та промити ложку для морозива під теплою водою, перш ніж почати його їсти.

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