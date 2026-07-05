Ще до інків в Андах панувала загадкова цивілізація: ким було це розвинене суспільство

Дослідження показує, що ще за 500 років до інків стародавня загадкова цивілізація правила Андами — вчені лише зараз починають розуміти, ким вони були.

Таємнича імперія інків — джерело нескінченного інтересу для багатьох вчених. Вважається, що цивілізація інків була найбільшим і найрозвиненішим суспільством доколумбової Америки, пише Science Alert.

Однак вчені виявили, що задовго до того, як західне узбережжя Південної Америки опинилося під владою інків, в Андах існувало ще більш загадкове суспільство. Вчені й досі знаходять фрагменти давньої історії цього суспільства.

За словами вчених, ця стародавня імперія називалася державою Тіванаку, а чисельність населення, ймовірно, становила всього від 10 000 до 20 000 осіб. Ті нечисленні відомості, що відомі про державу Тіванаку, отримано з археологічних знахідок, які розкривають ланцюжок підказок про народ Тіванаку та його культуру, що давно зникла.

Відео дня

Дослідник, який займається дайвінгом на території Тіуанако Фото: Antiquity Journal

Один із найважливіших фрагментів цієї головоломки був виявлений вченими у 2019 році. Тоді, під час археологічних занурень і розкопок у водах рифу Хоа, неподалік від Острова Сонця в болівійському озері Тітікака, вчені виявили підводні свідчення ритуальних підношень надприродним божествам. Це вказує на існування релігії в цій частині світу значно раніше, ніж вважалося раніше.

За словами антрополога Хосе Капрілеса з Університету штату Пенсильванія, Острів Сонця часто пов’язують з інками, оскільки він був для них важливим місцем паломництва — тут було виявлено численні церемоніальні споруди та підношення. Однак тепер нове дослідження показує, що народ Тіванаку, який мешкав на озері Тітікака між 500 і 1100 роками нашої ери, насправді був першим, хто приносив цінні предмети релігійним божествам у цьому районі.

Артефакти, виявлені на археологічній ділянці Тіванаку Фото: Antiquity Journal

Під час дослідження Капрілес разом із командою використовували гідролокатор та підводну 3D-фотограмметрію для сканування та картографування рифу під час 19-денної дослідницької експедиції на озеро Тітікака у 2013 році. Вчені виявили в озері курильниці у формі пуми, фрагменти деревного вугілля, а також безліч прикрас із золота, каменю та мушель.

Вважається, що пума була важливим релігійним символом для богів тіванаків, а зображення променистої морди на двох золотих медальйонах дозволяє припустити, що ці підношення призначалися для звернення до головної міфічної постаті, яку називали Віракоча. Більше того, вчені вважають, що всі ці предмети потрапили в озеро не випадково — ймовірно, вони були призначені для занурення.

Багатошаровість даних дозволила команді створити цю цифрову реконструкцію храму Фото: Antiquity Journal

Вчені зазначають, що досі незрозуміло, що означали ці давні обряди підношення для народу Тіванаку, який практикував і дотримувався церемоній підношення. Однак сам факт існування таких складних обрядів свідчить про те, що суспільство перебувало на високому рівні розвитку. Дослідники вважають, що всі ці символічні жести є наріжними каменями суспільства, яке формувалося і ставало дедалі складнішим.

До речі, у 2025 році вчені також виявили ще одну важливу археологічну знахідку, пов’язану з народом Тіванаку: свідчення існування величезного храму, збудованого таємничим суспільством.

Інші новини науки