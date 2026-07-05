Еще до инков Андами правила загадочная цивилизация: кем было это развитое общество

Исследование показывает, что еще за 500 лет до инков древняя загадочная цивилизация правила Андами — ученые лишь сейчас начинают понимать, кем они были.

Таинственная империя инков — источник бесконечного интереса для многих ученых. Считается, что цивилизация инков представляла собой крупнейшее и наиболее развитое общество доколумбовой Америки, пишет Science Alert.

Однако ученые обнаружили, что задолго до того, как западное побережье Южной Америки оказалось под властью инков, в Андах существовало еще более загадочное общество. Ученые до сих пор находят фрагменты древней истории этого общества.

По словам ученых, эта древняя империя называлась государством Тиванаку, а численность населения, вероятно, составляла всего от 10 000 до 20 000 человек. Те немногие сведения, которые известны о государстве Тиванаку, получены из археологических находок, раскрывающих цепочку подсказок о народе Тиванаку и его давно исчезнувшей культуре.

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Исследователь, занимающийся дайвингом на территории Тиуанако Фото: Antiquity Journal

Один из наиболее важных фрагментов этой головоломки был обнаружен учеными в 2019 году. Тогда, во время археологических погружений и раскопок в водах рифа Хоа, недалеко от Острова Солнца в боливийском озере Титикака, ученые обнаружили подводные свидетельства ритуальных подношений сверхъестественным божествам. Это указывает на существование религии в этой части мира значительно раньше, чем считалось ранее.

По словам антрополога Хосе Каприлеса из Университета штата Пенсильвания, Остров Солнца часто связывают с инками, так как он являлся для них важным местом паломничества — здесь были обнаружены многочисленные церемониальные сооружения и подношения. Однако теперь новое исследование показывает, что народ Тиванаку, живший на озере Титикака между 500 и 1100 годами нашей эры, на самом деле, был первым, кто приносил ценные предметы религиозным божествам в этом районе.

Артефакты, обнаруженные на археологическом участке Тиванаку Фото: Antiquity Journal

В ходе исследования Каприлес с командой использовали гидролокатор и подводную 3D-фотограмметрию для сканирования и картирования рифа во время 19-дневной исследовательской поездки на озеро Титикака в 2013 году. Ученые обнаружили в озере курильницы в форме пумы, фрагменты древесного угля, а также множество украшений из золота, камня и ракушек.

Считается, что пума была важным религиозным символом для тиванакских богов, а изображение лучистой морды на двух золотых медальонах предполагает, что подношения предназначались для обращения к главной мифической фигуре, называемой Виракоча. Более того, ученые считают, что все эти предметы попали в озеро не случайно — вероятно, они были предназначены для погружения.

Многослойность данных позволила команде создать эту цифровую реконструкцию храма Фото: Antiquity Journal

Ученые отмечают, до сих пор непонятно, что означали эти давние акты подношения для народа Тиванаку, который практиковал и соблюдал церемонии подношения. Однако сам факт таких сложных обрядов указывает на то, что общество находилось на высоком уровне развития. Исследователи считают, что все эти символические жесты являются краеугольными камнями формирующегося сложного общества.

К слову, в 2025 году ученые также обнаружили еще одну важную археологическую находку, связанную с народом Тиванаку: свидетельства существования массивного храма, созданного загадочным обществом.

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