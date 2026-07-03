На створення футбольних бутсів пішли сотні років: від справжніх цвяхів до шкіри кенгуру

Дослідники зазначають, що футбольні бутси пройшли шлях від масивних шкіряних робочих черевиків до дива сучасної інженерії.

Сьогодні весь світ стежить за Чемпіонатом світу з футболу 2026 року. Однак мало хто усвідомлює, що їхня увага також прикута до високотехнологічного спорядження, яке створювалося сотні років. По суті, футбольні бутси пройшли непростий шлях від масивних шкіряних робочих черевиків, які носили на фабриках, до дива сучасної інженерії, створеного з передових синтетичних матеріалів та композитів. Наприклад, сьогодні деякі сучасні бутси важать менше колоди гральних карт, пише Popular Science.

Дослідники зазначають, що ця еволюція зводиться до кількох ключових компонентів: верхньої частини взуття, підошви та захисту носка. Сьогодні кожна з цих частин виглядає зовсім інакше, ніж тоді, коли гравці тільки починали грати у футбол сотні років тому.

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Відомо, що раніше для виготовлення верху взуття використовували шкіру кенгуру, а не коров’ячу. Шипи, які тепер ретельно моделюються у 3D-моделях, спочатку були гострими металевими цвяхами, такими, що продавалися в місцевих господарських магазинах. Вчені зазначають, що ці зміни стали результатом конкуренції між кількома великими брендами, кожен з яких просував гру, а також швидкість, силу та неймовірну силу обертання спортсменів.

Сучасний футбол, яким ми його знаємо сьогодні, зародився десь між 18 і 19 століттями. Спочатку люди грали для власного задоволення, без офіційних ліг чи професійних команд. Більше того, спочатку у футбол грали босоніж. Пізніше з’явилися футбольні бутси — наприкінці 1800-х і на початку 1900-х років футбольні бутси нічим не відрізнялися від міцних високих шкіряних черевиків, які можна було побачити на заводських майданчиках.

Однак досить швидко гравці почали вносити зміни: наприклад, перші футболісти вбивали цвяхи в підошви своїх бутсів, які врізалися в траву й забезпечували хоча б трохи більшу стійкість. Це невелике вдосконалення мало свою ціну: удари такими бутсами з іржавими металевими цвяхами завдавали травм гравцям.

Наприкінці 1800-х років конструкція футбольних бутсів почала змінюватися, оскільки організатори намагалися стандартизувати більше аспектів гри. У 1886 році Футбольна асоціація Англії опублікувала документ, у якому викладено деякі правила щодо екіпірування, покликані зробити гру трохи безпечнішою. У документі зазначалося, що взуття було обов’язковим, а використання цвяхів у підошві заборонялося, якщо тільки їхні краї не були вкриті шкірою. У результаті сформувався інший стандарт: повністю шкіряні черевики на шнурівці з шістьма шипами, розташованими вздовж підошви.

Аж до початку 20 століття футбольні бутси зазнавали різних змін. Однак справжнім поворотним моментом, що визначив майбутнє бутс, стала робота двох братів із невеликого німецького містечка, Рудольфа та Адольфа Дасслерів із Герцогенаурах. По суті, їхня компанія стала першою, яка спеціалізувалася на оптимізації дизайну для підвищення продуктивності як у футболі, так і в бігу.

Популярність, що настала після цього, зробила їхнє взуття найпопулярнішим у світі спорту, але також вбила клин між братами. Зрештою, вони розійшлися й створили два найважливіші бренди у сфері футбольного взуття: Adidas і Puma.

Зазначимо, що незабаром після заснування компанія Puma здійснила прорив у світі взуття, представивши перші бутси зі змінними шипами. Ця деталь виявилася важливою, оскільки дозволяла футболістам змінювати пластикові та гумові шипи різних розмірів залежно від типу поля та погодних умов.

Приблизно через десять років компанія Adidas прийняла досить суперечливе дизайнерське рішення — використати шкіру кенгуру у своїх кросівках Adidas Copa Mundial 1979 року. Цей матеріал цінувався за свою легкість і довговічність, а нова розробка мала великий успіх. Ця модель стала однією з найбільш продаваних моделей взуття всіх часів

Ситуація почала змінюватися лише нещодавно: у 2023 році Puma та Nike оголосили про припинення виробництва будь-якої продукції зі шкіри кенгуру до кінця року. Водночас досягнення у сфері синтетичної шкіри ставали дедалі привабливішими для виробників взуття.

Дослідники зазначають, що з 1990-х та 2000-х років дизайн футбольного взуття розвивався значно швидше. Однак тепер вчені використовують комп’ютерне моделювання, надлегкі матеріали та яскраві кольори. Сьогодні великі виробники розробляють нові ідеї в галузі комп’ютерного моделювання та вносять тонкі корективи в кожну частину взуття — від розміру верху до форми та розташування шипів — щоб надати гравцям перевагу. Виробники бутс також впроваджують нові типи полімерів і синтетичних матеріалів, про які ранні виробники взуття навіть не могли мріяти.

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