500 млн років тому у павуків вперше в історії з`явилися ікла: їх не помічали протягом десятиліть (фото)

Неймовірна скам’янілість віком 500 мільйонів років демонструє найдавніші свідчення існування павукових іклів.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Вчені досліджують скам’янілості, щоб дізнатися більше про те, якими були стародавні мешканці планети, пише Science Alert.

Дивовижна скам’янілість кембрійського періоду Китаю Urokodia aequalis віком 518 мільйонів років. Вважається, що скам’янілість належить стародавньому предку павуків, який насправді не надто був схожий на павука. Скоріше він нагадував витягнутий, сегментований грудний відділ, підтриманий надто великою кількістю крихітних лапок, із хвостом, схожим на креветковий, на одному кінці та захищеною головою з моторошними очима на стеблинках на іншому.

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Відомо, що Urokodia досягав у довжину всього близько 2–3 сантиметрів. Але нещодавно вчені зробили ще одне неймовірне відкриття: у скам’янілостях цього виду виявлено найдавніші відомі свідчення того, що згодом перетворилося на павукові ікла.

Ці відростки називаються хеліцерами, і їх можна зустріти у павуків, скорпіонів, кліщів, мечохвостів та інших членистоногих. Тепер, схоже, урокодія може приєднатися до числа засновників, ставши піонером у створенні павукових іклів, які слугували павукам протягом сотень мільйонів років.

Однак ці крихітні предки павуків не показували своїх іклів: скам’янілості урокодії були відомі вже десятиліттями, але їхні маленькі прото-ікла завжди залишалися непоміченими. Їх виявила лише зараз група вчених з Юньнаньського університету в Китаї та Лестерського університету у Великій Британії.

Художня реконструкція Urokodia aequalis Фото: Xiaodong Wang

У ході дослідження вчені провели рентгенівський аналіз кількох викопних зразків та навколишніх порід, виявивши напрочуд добре збережені м’які частини тіла. Нові зображення показали, що одразу за очима урокодія мала крихітну пару кінцівок, схожих на клешні. Дослідники припускають, що це рання форма хеліцер.

Зазначимо, що до цього відкриття найдавніший відомий приклад хеліцер був виявлений у схожого членистоногого, Megachelicerax cousteaui, але Urokodia плавала в океанах приблизно на 14 мільйонів років раніше. У більш ранніх видів ці кінцівки мали кілька сегментів, але ротовий апарат Urokodia почав нагадувати кліщів.

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