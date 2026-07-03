500 млн лет назад у пауков впервые в истории появились клыки: их не замечали десятилетиями (фото)

Невероятная окаменелость возрастом 500 миллионов лет демонстрирует самые ранние свидетельства существования паучьих клыков.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. Ученые изучают окаменелости, чтобы узнать больше о том, какими были древние обитатели планеты, пишет Science Alert.

Удивительная окаменелость кембрийского периода Китая Urokodia aequalis возрастом 518 миллионов лет. Считается, что окаменелость принадлежит древнему предку пауков, который на самом деле не слишком был похож на паука. Скорее он напоминал вытянутый, сегментированный грудной отдел, поддерживаемый слишком большим количеством крошечных лапок, с хвостом, похожим на креветочный, на одном конце и защищенной головой со жуткими глазами на стебельках на другом.

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Известно, что Urokodia достигал в длину всего около 2-3 сантиметров. Но недавно ученые сделали другое невероятное открытие: в окаменелостях этого вида обнаружены самые ранние известные свидетельства того, что в последствии стало паучьими клыками.

Эти отростки называются хелицерами, и их можно найти у пауков, скорпионов, клещей, мечехвостов и других членистоногих. Теперь, похоже, урокодия может присоединиться к числу основателей, став пионером в создании паучьих клыков, которые служили паукам в течение сотен миллионов лет.

Однако эти крохотные предки пауков не показывали свои клыки: окаменелости урокодии были известны десятилетиями, но их маленькие прото-клыки всегда оставались незамеченными. Их обнаружили только сейчас группа ученых из Юньнаньского университета в Китае и Лестерского университета в Великобритании.

Художественная реконструкция Urokodia aequalis Фото: Xiaodong Wang

В ходе исследования ученые провели рентгеновский анализ нескольких ископаемых образцов и окружающих их пород, выявив удивительно хорошо сохранившиеся мягкие части тела. Новые изображения показали, что сразу за глазами урокодия имела крошечную пару конечностей, похожих на клешни. Исследователи предполагают, что это ранняя форма хелицер.

Отметим, что до этого открытия самый ранний известный пример хелицер был обнаружен у похожего членистоногого, Megachelicerax cousteaui, но Urokodia бороздила океаны примерно на 14 миллионов лет раньше. У более ранних видов эти конечности имели несколько сегментов, но ротовой аппарат Urokodia начал напоминать клещи.

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