На создание футбольных бутс ушли сотни лет: от настоящих гвоздей до кожи кенгуру

Исследователи отмечают, что футбольные бутсы прошли путь от массивных кожаных рабочих ботинок до чуда современной инженерии.

Сегодня весь мир следит за Чемпионатом мира по футболу 2026 года. Однако мало кто осознает, что их взор также обращен к высокотехнологичному снаряжению, которое создавалось сотни лет. По сути, футбольные бутсы прошли непростой путь от массивных кожаных рабочих ботинок, которые носили на фабриках, до чуда современной инженерии, созданного из передовых синтетических материалов и композитов. Например, сегодня некоторые современные бутсы весят меньше колоды игральных карт, пишет Popular Science.

Исследователи отмечают, что эта эволюция сводится к нескольким ключевым компонентам: верху обуви, подошве и защите носка. Каждая часть сегодня выглядит совершенно иначе, чем когда игроки только начинали играть в футбол сотни лет назад.

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Известно, что в прошлом для изготовления верха обуви изготавливалась из шкуры кенгуру, а не коровьей. Шипы, теперь тщательно смоделированные в 3D-моделях, изначально представляли собой острые металлические гвозди, такие, какие продавались в местных хозяйственных магазинах. Ученые отмечают, что эти изменения стали результатом конкуренции между несколькими крупными брендами каждый из которых продвигал игру, а также скорость, силу и невероятную силу вращения спортсменов.

Современный футбол, каким мы его знаем сегодня, зародился где-то между 18 и 19 веками. Вначале люди играли в свое удовольствие, без формальных лиг или профессиональных команд. Более того, изначально в футбол играли босыми ногами. Позже появились футбольные бутсы — в конце 1800-х и начала 1900-х годов футбольные бутсы ничем не отличались от прочных высоких кожаных ботинок, которые можно было увидеть на заводских площадках.

Однако довольно быстро игроки начали вносить изменения: например, первые футболисты вбивали гвозди в подошвы своих бутс, которые врезались в траву и обеспечивали хотя бы немного большую устойчивость. Это небольшое улучшение имело свою цену: удар такими бутсами с ржавеющими металлическими гвоздями наносили урон игрокам.

В конце 1800-х годов конструкции бутс начали меняться, поскольку организаторы пытались стандартизировать больше аспектов игры. В 1886 году Футбольная ассоциация Англии выпустила документ, в котором излагались некоторые правила экипировки, призванные сделать игру немного безопаснее. В документе говорилось, что обувь была обязательной, а использование гвоздей в подошве запрещалось, если только их края не были покрыты кожей. В результате сформировался другой стандарт: полностью кожаные ботинки на шнуровке с шестью шипами, расположенными вдоль подошвы.

Вплоть до начала 20 века футбольные бутсы претерпевали различные изменения. Однако настоящим поворотным моментом, определившим будущее бутс, стала работа двух братьев из небольшого немецкого городка, Рудольфа и Адольфа Дасслер из Херцогенаураха. По сути, их компания стала первой, кто специализировался на оптимизации дизайна для повышения производительности как в футболе, так и в беге.

Последовавшая за этим известность сделала их обувь самой востребованной в мире спорта, но также вбила клин между братьями. В конце концов, они разошлись и создали два важнейших бренда в сфере футбольной обуви: Adidas и Puma.

Отметим, что вскоре после основания компания Puma совершила прорыв в мире обуви, представив первые бутсы со сменными шипами. Эта деталь оказалась важной, поскольку позволяла футболистам менять пластиковые и резиновые шипы разных размеров в зависимости от типа поля и погодных условий.

Примерно десять лет спустя Adidas принял более спорное дизайнерское решение использовать кожу кенгуру в своих кроссовках Adidas Copa Mundial 1979 года — материал ценился за свою легкость и долговечность, а новая разработка оказалась большим успехом. Эта модель стала одной из самых продаваемых моделей обуви всех времен

Ситуация начала меняться лишь недавно: в 2023 году Puma и Nike объявили о прекращении производства любой продукции из кожи кенгуру к концу года. В то же время достижения в области синтетической кожи становились все более привлекательными для производителей обуви.

Исследователи отмечают, что с 1990-х и 2000-х годов дизайн футбольной обуви развивался значительно быстрее. Однако теперь ученые используют компьютерное моделирование, сверхлегкие материалы и яркие цвета. Сегодня крупные производители разрабатывают новые идеи в компьютерном моделировании и вносят тонкие корректировки в каждую часть обуви, от размера верха до формы и расположения шипов, чтобы дать игрокам преимущество. Производители бутс также внедряют новые типы полимеров и синтетических материалов, о которых ранние производители обуви даже не могли мечтать.

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