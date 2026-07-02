6 липня Земля перебуватиме на найбільшій відстані від Сонця: чи справді стане холодніше?

Незважаючи на те, що Північна півкуля Землі знаходиться на найбільшій відстані від Сонця, зараз у нас не зима, а середина літа.

Земля досягне найбільшої відстані від Сонця 6 липня о 20:30 за київським часом. Ця подія відбувається щороку і називається "Земля в афелії". Афелій — це найвіддаленіша від Сонця точка орбіти Землі. Найближча до Сонця точка орбіти Землі називається перигелій. Що відбувається в момент найбільшого віддалення нашої планети від Сонця? Про це пише NDTV.

6 липня 2026 року Земля в афелії перебуватиме на відстані 152,1 мільйона кілометрів від Сонця. Це приблизно на 5 мільйонів кілометрів далі, ніж Земля в перигелії, коли наша планета знаходиться найближче до Сонця. Це відбувається в січні.

Відстань між Землею та Сонцем змінюється протягом року приблизно на 3 %. Це відбувається через те, що орбіта нашої планети, по якій вона обертається навколо Сонця, не є ідеально круглою — вона трохи витягнута і більше нагадує овал.

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Середня відстань від Землі до Сонця становить приблизно 150 мільйонів кілометрів або 1 астрономічну одиницю (а.о.). У афелії Земля знаходиться на відстані 1,0166 а.о., а в перигелії — на відстані 0,98 а.о. Це 152 100 000 км і 147 090 000 км відповідно.

Якщо наша планета знаходиться далі від Сонця, то, мабуть, має бути холодніше? Насправді ні. Незважаючи на те, що Північна півкуля Землі знаходиться на найбільшій відстані від Сонця, зараз у нас не зима, а середина літа. Земля завжди перебуває в афелії на початку липня, а в перигелії — на початку січня.

Це відбувається тому, що зміна пір року на нашій планеті залежить не від відстані до Сонця, а від нахилу земної осі до площини орбіти. Цей нахил становить 23,5 градуса. У липні Північна півкуля нахилена до Сонця, тому сонячне світло падає більш прямо, дні стають спекотнішими й довшими. Літо в північних широтах на 2–3 дні довше, ніж у південних, що дає Сонцю більше часу для нагрівання ділянок суші в Північній півкулі.

Земля обертається навколо Сонця за 365 днів, 6 годин і 9 хвилин відносно зірок зі швидкістю від 29,29 до 30,29 км/с. Ці 6 годин і 9 хвилин у сукупності дають приблизно один додатковий день кожні чотири роки, які вважаються високосними.

Коли Земля перебуває в афелії, Сонце здається приблизно на 3–4 % меншим на небі, ніж у перигелії. Ця зміна надто незначна, щоб помітити її неозброєним оком. При цьому інтенсивність сонячного світла в афелії приблизно на 7% нижча, ніж у перигелії.

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