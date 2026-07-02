Земля будет находиться на наибольшем расстоянии от Солнца 6 июля: неужели станет холоднее

Несмотря на то, что Северное полушарие Земли находится на наибольшем расстоянии от Солнца, сейчас у нас не зима, а середина лета.

Земля достигнет наибольшего расстояния от Солнца 6 июля в 20:30 по Киеву. Это событие происходит каждый год и называется Земля в афелии. Афелий — это самая удаленная от Солнца точка орбиты Земли. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелий. Что происходит в момент наибольшего удаления нашей планеты от Солнца? Об этом пишет NDTV.

Земля в афелии, 6 июля 2026 года, будет находиться на расстоянии 152,1 миллиона километров от Солнца. Это примерно на 5 миллионов км километров дальше, чем Земля в перигелии, когда наша планета находится ближе всего к Солнцу. Это происходит в январе.

Расстояние между Землей и Солнцем меняется в течение года примерно на 3%. Это происходит из-за того, что орбита нашей планеты, которой она вращается вокруг Солнца, не является идеально круглой – она слегка вытянутая и больше похожа на овал.

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Среднее расстояние Земли от Солнца составляет примерно 150 миллионов километров или 1 астрономическая единица (а.е.). Земля в афелии находится на расстоянии 1,0166 а.е., а в перигелии — на расстоянии 0,98 а.е. Это 152 100 000 км и 147 090 000 км соответственно.

Если наша планета находится дальше от Солнца, значит должно быть холоднее? На самом деле нет. Несмотря на то, что Северное полушарие Земли находится на наибольшем расстоянии от Солнца, сейчас у нас не зима, а середина лета. Земля в афелии всегда находится в начале июля, а в перигелии – в начале января.

Это происходит потому, что смена времен года на нашей планете завит не от расстояния от Солнца, а от наклона земной оси к плоскости орбиты. Этот наклон составляет 23,5 градуса. В июле Северное полушарие наклонено к Солнцу, поэтому солнечный свет падает более прямо, дни становятся жарче и длиннее. Лето в северных широтах на 2-3 дня длиннее, чем в южных, что дает Солнцу больше времени для нагрева участков суши в Северном полушарии.

Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней, 6 часов и 9 минут относительно звезд со скоростью от 29,29 до 30,29 км/с. Эти 6 часов и 9 минут в сумме дают примерно один дополнительный день каждые четыре года, которые считаются високосными.

Когда Земля находится в афелии, что Солнце кажется примерно на 3-4% меньше на небе, чем в перигелии. Это изменение слишком незначительно, чтобы заметить его невооруженным глазом. При этом интенсивность солнечного света в афелии примерно на 7% ниже, чем в перигелии.

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