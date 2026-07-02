Велика зелена стіна Китаю поводиться дивно: 66 млрд дерев не діють як ліс

У новому дослідженні вчені виявили, що китайська Велика зелена стіна, яка складається з мільярдів дерев, не поводиться як природний ліс.

Китай одержимий ідеєю висадки мільярдів дерев, але нове дослідження показує, що ці штучно висаджені ліси поводяться зовсім інакше, ніж їхні природні аналоги, пише IFLScience.

За останні півстоліття, починаючи з 1970-х років, Китай вже висадив понад 66 мільярдів дерев у рамках одного з найбільших у світі проектів лісовідновлення. Багато з цих дерев, як відомо, є частиною Великої зеленої стіни, яка слугує природним бар’єром проти піщаних буревіїв у північній пустелі. Зазначимо, що деякі з цих буревіїв настільки сильні, що досягають Пекіна, поглинаючи вуглець з атмосфери та запобігаючи аридизації.

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Відомо, що до 2020 року нещодавно висаджені ліси займали 90,31 мільйона гектарів, що становить вражаючі 36,6 відсотка від загальної площі лісів країни. Протягом десятиліть вчені відстежували масштаби цих заходів з озеленення, проте аналіз команди з Пекінського університету показує, що ці новостворені ліси функціонують не так, як природні.

Це відкриття свідчить про те, що глобальні кліматичні моделі, які ми використовуємо для розуміння поведінки лісів, можуть бути принципово некоректними. У новому дослідженні вчені використовували супутникові дані та машинне навчання, щоб порівняти, як висаджені та природні ліси реагують в однакових умовах навколишнього середовища. Команда виявила, що в Китаї висаджені ліси збільшують свій листяний покрив у 2–3 рази швидше, ніж природні ліси. Частково це стрімке зростання пояснюється молодим віком дерев, оскільки молоде листя від природи ефективніше та чутливіше поглинає CO2.

Втім, вік дерев — не єдиний фактор. Вчені виявили, що незалежно від віку, висаджені ліси все одно росли на 4,6 % швидше, ніж очікувалося. Цей стрибок у зростанні був ще більш вираженим у змішаних та вічнозелених лісах, які продемонстрували особливо сильну реакцію на підвищення концентрації CO2 в атмосфері. Команда зазначає, що ця розбіжність вказує на "сліпу пляму" у сучасному прогнозуванні.

Автори дослідження наголошують, що їхні результати аж ніяк не означають, що масштабний проект Китаю є неефективним; ці дані лише вказують на те, що ці створені людиною екосистеми функціонують інакше, ніж передбачали попередні моделі.

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