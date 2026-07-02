Великая зеленая стена Китая ведет себя странно: 66 млрд деревьев действуют не как лес

В новом исследовании ученые обнаружили, что китайская Великая зеленая стена, состоящая из миллиардов деревьев, не ведет себя как естественный лес.

Китай одержим идеей высадки миллиардов деревьев, но новое исследование показывает, что эти искусственно высаженные леса ведут себя совсем иначе, чем естественные аналоги, пишет IFLScience.

За последние полвека, с 1970-х годов, Китай уже высадил более 66 миллиардов деревьев в рамках одного из крупнейших в мире проектов лесовосстановления. Многие их этих деревьев, как известно, являются частью Великой зеленой стены, которая служит естественным барьером против песчаных бурь в северной пустыне. Отметим, что некоторые из этих бурь настолько сильные, что достигают Пекина, поглощая углерод из атмосферы и предотвращая аридизацию.

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Известно, что к 2020 году недавно высаженные леса покрывали 90,31 миллиона гектаров, что составляет ошеломляющие 36,6 процента от общей площади лесов страны. Десятилетиями ученые отслеживали масштабы этих усилий по озеленению, однако анализ команды из Пекинского университета показывает, что эти вновь созданные леса функционируют не так, как естественные.

Открытие предполагает, что глобальные климатические модели, которые мы используем для понимания поведения лесов, могут быть принципиально некорректными. В новом исследовании ученые использовали спутниковые данные и машинное обучение для сравнения того, как высаженные и естественные леса реагируют в одинаковых условиях окружающей среды. Команда обнаружила, что в Китае высаженные леса увеличивают свой листовой покров в 2-3 раза быстрее, чем естественные леса. Частично этот стремительный рост объясняется молодым возрастом деревьев, поскольку молодые листья от природы более эффективно и восприимчиво поглощают CO2.

Впрочем, возраст деревьев — не единственный фактор. Ученые обнаружили, что независимо от возраста, посаженные леса все равно росли на 4,6% быстрее, чем ожидалось. Этот скачок роста был еще более выражен в смешанных и вечнозеленых лесах, которые продемонстрировали особенно сильную реакцию на повышение концентрации CO2 в атмосфере. Команда отмечает, что это расхождение указывает на "слепое пятно" в современном прогнозировании.

Авторы исследования настаивают, их результаты вовсе не означают, что масштабный проект Китая неэффективен, данные лишь указывают, что эти созданные человеком экосистемы функционируют так, как не предполагали предыдущие модели.

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