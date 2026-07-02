Найспекотніший місяць за всю історію спостережень: температура досягла екстремального рівня

Метеорологічна служба повідомляє, що минулий червень став найспекотнішим за всю історію спостережень.

За даними Метеорологічної служби, у червні Англія пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень. Попередні дані показують, що по всій країні середня температура минулого місяця становила 17,1 °C, перевищивши попередній рекорд у 16,9 °C, встановлений у 2025 році, пише Daily Mail.

Спостереження показують, що надзвичайна спека була спричинена інтенсивною та рекордною хвилею спеки наприкінці місяця. Цьому також сприяла низка "тропічних ночей", коли температура не опускалася нижче 20 °C.

Дані свідчать, що в історії Великої Британії червень 2026 року попередньо посідає друге місце серед найтепліших червнів за всю історію спостережень, поступаючись лише червню 2023 року. У Уельсі зафіксовано другий найтепліший червень, а в Шотландії та Північній Ірландії — четвертий найтепліший червень з 1884 року.

Відео дня

За словами головного наукового співробітника Метеорологічної служби, професора Стівена Белчера, новий температурний рекорд є тривожним сигналом. Подібні події наочно демонструють наслідки зміни клімату: екстремальні температури та вологість призводять до значних проблем зі здоров’ям через тепловий стрес, а також впливають на цілу низку секторів, таких як транспорт, енергетика та водопостачання.

Зазначимо, що червень розпочався з переважно хмарної, нестабільної погоди, але приблизно в середині місяця ситуація різко змінилася. Однак останні два тижні місяця, ймовірно, запам’ятаються надзвичайною спекою та вологістю, що призвело до рекордних температур.

Прогнози Метеорологічної служби вказують на те, що спекотні періоди стануть частішими в майбутньому кліматі. Очікується, що температура підвищуватиметься в усі пори року, але спека буде найінтенсивнішою влітку. Вчені також попереджають, що цього року в Тихому океані розвивається супер-Ель-Ніньо — явище, здатне принести екстремально спекотні температури до Європи.

Супутники NASA підтвердили, що це погодне явище, яке характеризується потеплінням води в екваторіальній частині Тихого океану, вже почалося.

Інші новини науки