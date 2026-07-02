Самый жаркий месяц за всю историю наблюдений: температура достигла экстремального уровня

Метеорологическая служба сообщает, что прошлый июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений.

По данным Метеорологической службы, в июне Англия пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Предварительные данные показывает, что по всей стране средняя температура в прошлом месяце составила 17,1°C, превысив предыдущий рекорд в 16,9°C, установленный в 2025 году, пишет Daily Mail.

Наблюдения показывают, что исключительная жара была вызвана интенсивной и рекордной волной жары в конце месяца. Ей также способствовала череда "тропических ночей", когда температура не опускалась ниже 20°C.

Данные показывают, что в истории Великобритании июнь 2026 года предварительно занимает второе место среди самых теплых июня за всю историю наблюдений, уступая только июню 2023 года. В Уэльсе зафиксирован второй самый теплый июнь, а в Шотландии и Северной Ирландии – четвертый самый теплый июнь с 1884 года.

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По словам главного научного сотрудника Метеорологической службы, профессора Стивена Белчера, новый тепловой рекорд является отрезвляющим. Подобные события наглядно демонстрируют последствия изменения климата: экстремальные температуры и влажность приводят к значительным проблемам со здоровьем из-за теплового стресса, а также оказывают влияние на целый ряд секторов, таких как транспорт, энергетика и водоснабжение.

Отметим, что июнь начался с преимущественно облачной, неустойчивой погоды, примерно в середине месяца ситуация резко изменилась. Однако последние две недели месяца, вероятно, запомнятся исключительной жарой и влажностью, что привело к рекордным температурам.

Прогнозы Метеорологической службы указывают на то, что жаркие периоды станут более частыми в нашем будущем климате. Ожидается, что температура будет повышаться во все времена года, но жара будет наиболее интенсивной летом. Ученые также предупреждают, что в этом году в Тихом океане развивается супер-Эль-Ниньо — явление, способное принести экстремально жаркие температуры в Европу.

Спутники NASA подтвердили, что это погодное явление, характеризующееся потеплением воды в экваториальной части Тихого океана, уже началось.

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