Розкрито таємницю потужного землетрусу: чітка лінія підземних поштовхів прихована під Аляскою

У новому дослідженні вчені розгадали таємницю виникнення гігантського землетрусу, відомого як землетрус Деналі 2002 року.

У 2002 році потужний землетрус у центральній Алясці відчувався навіть у Сіетлі — воно було настільки потужним, що отримало назву "землетрус Деналі" і стало нагадуванням про те, скільки енергії приховано під нашими ногами і як далеко насправді можуть поширюватися його наслідки, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда сейсмологів проаналізувала можливе походження цього землетрусу. У своїй роботі вчені використовували машинне навчання для створення каталогу землетрусів на основі даних, отриманих на ділянках поблизу центральної частини розлому Деналі та зони з’єднання Аляскинського хребта.

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Результати показують, що ці землетруси насправді відбувалися вздовж чіткої лінії вздовж Якутатської плити, яка занурюється. Зазначимо, що раніше вже було відомо, що Якутатська плита ковзає під Північноамериканську плиту, проте раніше не вдавалося простежити цей процес.

Ситуація ускладнюється тим, що в цьому процесі беруть участь не лише дві частини Землі: Тихоокеанська плита також є частиною зіткнення. Деякі великі розломи в Північноамериканській плиті посилюють тектонічне нагромадження, зокрема розлом Деналі, на честь якого було названо землетрус 2002 року.

За словами провідної авторки дослідження, сейсмологині з Австралійського національного університету Меган Міллер, у результаті їй та її колегам вдалося виявити приховану в даних інформацію, яку було важко виявити за допомогою традиційних методів.

Виявлена лінія землетрусів включає ланцюг землетрусів довжиною 250 км, що простягається по прямій лінії з північного заходу на південний схід. Вчені вивчили дані сейсмічного шуму, зібрані між землетрусами — команді вдалося скласти карту краю плити Якутат з безпрецедентною деталізацією. Це показало, що плита простягається набагато далі під Північноамериканську плиту, ніж вважалося раніше.

Вчені вважають, що тривале зіткнення плит створює величезне механічне напруження в цьому регіоні, і, ймовірно, спосіб взаємодії їхніх структур має значний вплив на характер землетрусів та вулканічної активності в південно-центральній частині Аляски.

Більше того, команда дійшла висновку, що саме це щільне перетинання плит створило передумови для землетрусу в Деналі магнітудою 7,9 у 2002 році, який став найсильнішим поштовхом, коли-небудь зареєстрованим у внутрішній частині Аляски.

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