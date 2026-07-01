Під Кривавим водоспадом Антарктиди приховано щось дивне: потік приховує стародавній світ (відео)

У суворому світі льоду та снігу ховається найтривожніший водоспад Антарктиди — нове дослідження показує, що під червоним потоком прихований стародавній світ.

Найбільш дивовижний водоспад Антарктиди, відомий своїми червоними водами, забарвлює навколишній білий ландшафт, залишаючись рідким навіть при температурах, що значно нижчі за нуль. Цікаво, що це триває вже понад століття, пише Science Alert.

Мова йде про Кривавий водоспад Антарктиди, і тепер вчені виявили, що його внутрішній світ ще дивніший, ніж здавалося раніше. У новому дослідженні вчені пролили світло на те, як водоспад взагалі був відкритий — на пошуки останнього фрагмента головоломки знадобилося понад століття.

Вперше австралійський геолог Гріффіт Тейлор натрапив на це місце у 1911 році — тоді він припустив, що за колір потоку, ймовірно, відповідають червоні водорості. У результаті водоспад отримав назву "Кривавий водоспад", однак геолог помилився — справа зовсім не у водоростях і не в крові.

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Насправді "Кривавий водоспад" — це результат повільного просочування солоної води, багатої на залізо, яка перебувала під північним краєм льодовика Тейлора щонайменше 1,5 мільйона років, будучи ізольованою, коли стародавня ділянка морської води опинилася на цьому місці в міру просування льодовика. Згодом вода ставала дедалі солонішою, і тепер її можна описати як розсіл — внаслідок чого потік не може замерзнути навіть за мінусових температур. Коли ця вода нарешті досягає поверхні, вона вступає в контакт з киснем і окислюється, подібно до іржі, звідси й червоний колір.

Протягом десятиліть вчені намагалися з’ясувати, як розсіл проклав свій шлях від джерела, що знаходиться за сотні метрів під льодом, до самої поверхні. У 2017 році група дослідників з Університету Аляски у Фербенксі нарешті відстежила його маршрут, використовуючи радар для складання карти 300-метрового шляху через приховану мережу каналів під тиском усередині льодовика.

Результати дослідження показали, що солоність розсолу знижує температуру замерзання настільки, що вода залишається у рідкому стані. А там, де вона замерзає, вона виділяє тепло, яке нагріває навколишній лід, допомагаючи підтримувати решту русла відкритою.

За словами гляціологині Ерін Петтіт, льодовик Тейлор на сьогодні є найхолоднішим із відомих льодовиків із постійно текучою водою. Однак тепер вчені зазначають, що найцікавішою частиною Кривавого водоспаду є зовсім не його хімічний склад, а те, що ховається під червоним потоком.

На глибині сотень метрів під льодом, відрізані від сонячного світла, кисню та решти світу вже понад мільйон років, тихо виживає ціла спільнота бактерій, використовуючи сульфат як основне джерело енергії, оскільки нічого іншого їм там недоступно.

Дані свідчать про те, що ці бактерії ніколи раніше не бачили сонячного світла, не дихали киснем і з’явилися тут задовго до появи людини.

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