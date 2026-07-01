Под Кровавым водопадом Антарктиды скрыто нечто странное: поток скрывает древний мир (видео)

В засушливом мире льда и снега скрывается самый тревожный водопад Антарктиды — новое исследование показывает, что под красным потоком спрятан древний мир.

Самый тревожный водопад Антарктиды, известный своими красными водами, окрашивает окружающий его белый ландшафт, оставаясь жидким даже при температурах значительно ниже нуля. Любопытно, что это продолжается уже более века, пишет Science Alert.

Речь о Кровавом водопаде Антарктиды, и теперь ученые обнаружили, что его внутренний мир еще более странен, чем казалось ранее. В новом исследовании ученые пролили свет на то, как водопад вообще открылся — на поиски последнего фрагмента головоломки потребовалось более века.

Впервые австралийский геолог Гриффит Тейлор наткнулся на это место в 1911 году — тогда он предположил, что за цвет потока, вероятно, отвечают красные водоросли. В результате, водопад был назван Кровавым водопадом, однако геолог ошибся — дело вовсе не в водорослях и не в крови.

Відео дня

На самом деле, Кровавый водопад — результат медленного просачивания богатой железом соленой воды, которая находилась под северной оконечностью ледника Тейлора по меньшей мере 1,5 миллиона лет, будучи изолированной, когда древний участок морской воды оказался на месте по мере продвижения ледника. Со временем вода становилась все более соленой и теперь ее можно описать как рассол — в результате поток не может замерзнуть даже при минусовых температурах. Когда эта вода наконец достигает поверхности, она встречается с кислородом и окисляется, подобно ржавчине, отсюда и красный цвет.

Десятилетиями ученые пытались понять, как рассол проделал свой путь от источника, находящегося в сотнях метров подо льдом, до самой поверхности. В 2017 году группа исследователей из Университета Аляски в Фэрбенксе наконец отследила его маршрут, используя радар для составления карты 300-метрового пути через скрытую сеть каналов под давлением внутри ледника.

Результаты исследования показали, что соленость рассола понижает точку замерзания настолько, что вода остается в жидком состоянии. А там, где она замерзает, она выделяет тепло, которое нагревает окружающий лед, помогая поддерживать остальную часть русла открытой.

По словам гляциолога Эрин Петтит, ледник Тейлор сегодня является самым холодным из известных ледников с постоянно текущей водой. Однако теперь ученые отмечают, что самой захватывающей частью Кровавого водопада является вовсе не его химия, а то, что скрывается под красным потоком.

На глубине сотен метров подо льдом, отрезанные от солнечного света, кислорода и остального мира более миллиона лет, тихо выживает целое сообщество бактерий, используя сульфат в качестве основного источника энергии, поскольку ничего другого им там недоступно.

Данные указывают на то, что эти бактерии никогда прежде не видели солнечного света, не дышали кислородом и появились тут задолго до появления человека.

Другие новости науки