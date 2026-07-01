Разгадана тайна мощного землетрясения: четкая линия подземных толчков скрыта под Аляской

В новом исследовании ученые разгадали тайну образования гигантского землетрясения, известного как землетрясение Денали в 2002 году.

В 2002 году мощное землетрясение в центральной Аляске ощущалось даже в Сиэтле — оно было настолько мощным, что получило название землетрясение Денали и стало напоминанием о том, сколько энергии скрывается под нашими ногами и насколько далеко на самом деле могут продвигаться последствия, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда сейсмологов отследила потенциальное происхождение этого землетрясения. В своей работе ученые использовали машинное обучение для создания каталога землетрясений на основе данных, полученных на стадиях вблизи центрального участка разлома Денали и зоны шва Аляскинского хребта.

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Результаты показывают, что эти землетрясения на самом деле следовали четкой линии вдоль субдуцирующей Якутатской плиты. Отметим, что ранее уже было известно, что Якутатская плита скользит под Североамериканскую плиту, однако ранее не удавалось проследить за этим процессом.

Ситуация усложняется тем, что в этом процессе участвуют не только две части Земли: Тихоокеанская плита также является частью столкновения. Некоторые крупные разломы в Североамериканской плите усугубляют тектоническое нагромождение, включая разлом Денали, в честь которого было названо землетрясение 2002 года.

По словам ведущего автора исследования, сейсмолога из Австралийского национального университета Меган Миллер, в результате им с коллегами удалось выявить скрытую в данных информацию, которую было трудно обнаружить с помощью традиционных методов.

Обнаруженная линия землетрясений включает в себя цепь землетрясений длиной 250 км, простирающуюся по прямой линии с северо-запада на юго-восток. Учене изучили данные сейсмического шума, собранные между землетрясениями — команде удалось составить карту края плиты Якутат с беспрецедентной детализацией. Это показало, что плита простирается гораздо дальше под Североамериканскую плиту, чем считалось ранее.

Ученые считают, что продолжающееся столкновение плит создает огромное механическое напряжение в регионе, и, вероятно, способ взаимодействия их структур оказывает значительное влияние на характер землетрясений и вулканической активности в южно-центральной части Аляски.

Более того, команда пришла к выводу, что это плотное пересечение плит создало предпосылки для землетрясения в Денали магнитудой 7,9 в 2002 году, которое стало самым сильным толчком, когда-либо зарегистрированным во внутренней части Аляски.

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