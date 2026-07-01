Воно ховалося під пісками: археологи розкрили ще одну таємницю Стародавнього Єгипту (фото)

Археологи виявили важливе стародавнє поселення на сході Єгипту, яке надало нові свідчення про те, як жили люди під час Другого перехідного періоду. Під час розкопок на Тель-ель-Коа в районі Ваді-Тумілат провінції Ісмаїлія вчені знайшли житлові будівлі, гробниці, майстерні та складські приміщення.

Розкопки показали, що Тель-ель-Коа функціонувало як повноцінне поселення, а не як просте місце поховання. За словами міністра туризму та старожитностей Єгипту Шеріфа Фатхі, знахідки свідчать про існування великого поселення, яке включало житлові будинки, складські приміщення, виробничі зони та поховальні майданчики, пише Heritage Daily.

Доктор Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей, зазначив, що місце розташування Тель-Ель-Коа надає йому особливого значення, оскільки воно знаходиться вздовж коридору Ваді-Тумілат — одного з головних шляхів, що з'єднують східну частину дельти Нілу зі східним кордоном Єгипту.

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Місце розташування Тель-Ель-Коа надає йому особливого значення, оскільки воно знаходиться вздовж коридору Ваді-Тумілат Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ель-Лейті пояснив, що розкопки дають важливі свідчення для розуміння переходу від Другого перехідного періоду до початку Нового царства, зокрема змін у демографії, торгівлі та суспільстві.

Мохамед Абдель-Баді, керівник відділу стародавніх єгипетських пам'яток при Вищій раді з питань старожитностей, повідомив, що археологи виявили десять гробниць із сирцевої цегли, що датуються 15-ю династією. Поховальні споруди різнилися за розмірами та архітектурним оформленням: серед них були як прямокутні гробниці у стилі мастаба, так і споруди з оздобленими фасадами та архітектурними елементами.

Команда також виявила великий житловий комплекс розміром приблизно 30 на 60 метрів. Він був оточений стіною з глиняної цегли товщиною близько 1,5 метра і містив кілька ретельно спланованих залів та кімнат. На схід від будівель археологи виявили печі та сховища, що свідчить про те, що поселення забезпечувало як повсякденне життя, так і виробничу діяльність.

Археологи виявили десять гробниць із сирцевої цегли, що датуються 15-ю династією Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Серед знайдених артефактів були керамічні посудини, бронзові знаряддя праці, алебастрові ємності та керамічні предмети, характерні для Другого перехідного періоду. Доктор Хішам Хусейн, керівник Центрального департаменту морських та наземних старожитностей, зазначив, що ці предмети допомагають дослідникам краще зрозуміти повсякденне життя мешканців поселення.

Під час розкопок також було виявлено людські скелети, вік яких, за оцінками, становив від 25 до 40 років. Ці особи були поховані з дотриманням різних похоронних традицій, а поблизу було знайдено велику кількість кісток тварин. Дослідники вважають, що ці останки тварин були пов’язані як із споживанням їжі, так і з похоронними дарами.

Однією з найвизначніших знахідок стало перше виявлення в Тель-ель-Коа людей, похованих поза межами офіційних гробниць із глиняної цегли. Деяких осіб було поховано в скорченому положенні — це нетиповий похоронний звичай, який, на думку археологів, потребує додаткового вивчення для визначення його культурного значення.

Археологічні дані свідчать про те, що Тель-ель-Коа залишався заселеним аж до середини XVIII династії Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Аналіз кераміки, знайденої в поселенні, свідчить про те, що люди жили на цьому місці безперервно протягом тривалого періоду. Найбільшу групу керамічних знахідок становив столовий посуд, за яким слідували посудини для приготування їжі, що вказує на інтенсивну побутову діяльність у всьому поселенні.

Мустафа Хасан, директор Археологічного району Ісмаїлії та керівник експедиції, зазначив, що археологічні дані свідчать про те, що Тель-ель-Коа залишався заселеним аж до середини XVIII династії.

Це означає, що поселення існувало упродовж перехідного періоду від правління гіксосів до заснування Нового царства в Єгипті. Хасан також зазначив, що на кількох керамічних посудинах були виявлені виробничі клейма та печатки, що свідчить про участь поселення в регіональних торгівельних мережах і, ймовірно, про його роль як важливого розподільчого центру.

Однією з найвизначніших знахідок стало перше виявлення в Тель-ель-Коа людей, похованих поза межами офіційних гробниць із глиняної цегли Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ці розкопки розширюють уявлення про те, як громади жили, працювали та ховали своїх померлих у період політичних перетворень. Кожна нова споруда, артефакт та поховання додають цінних свідчень, що допомагають археологам сформувати більш повне уявлення про стародавнє єгипетське суспільство та його тривалий розвиток.

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