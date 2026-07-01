Оно скрывалось под песками: археологи раскрыли еще одну тайну Древнего Египта (фото)

Археологи обнаружили важное древнее поселение на востоке Египта, которое дало новые свидетельства о том, как жили люди во время Второго переходного периода. В ходе раскопок на Тель-эль-Коа в районе Вади-Тумилат провинции Исмаилия учёные обнаружили жилые постройки, гробницы, мастерские и складские помещения.

Раскопки показали, что Тель-эль-Коа функционировал как полноценное поселение, а не как простое место захоронения. По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, находки свидетельствуют о существовании крупного поселения, которое включало жилые дома, складские помещения, производственные зоны и погребальные площадки, пишет Heritage Daily.

Доктор Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, отметил, что местоположение Тель-Эль-Коа придает ему особое значение, поскольку оно расположено вдоль коридора Вади-Тумилат — одного из главных путей, соединяющих восточную часть дельты Нила с восточной границей Египта.

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Местоположение Тель-Эль-Коа придает ему особое значение, поскольку оно находится вдоль коридора Вади-Тумилат Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Эль-Лейти пояснил, что раскопки дают важные сведения, позволяющие понять переход от Второго переходного периода к началу Нового царства, в частности изменения в демографии, торговле и обществе.

Мохамед Абдель-Бади, руководитель отдела древних египетских памятников при Высшем совете по вопросам древностей, сообщил, что археологи обнаружили десять гробниц из сырцового кирпича, относящихся к 15-й династии. Погребальные сооружения различались по размерам и архитектурному оформлению: среди них были как прямоугольные гробницы в стиле мастаба, так и сооружения с украшенными фасадами и архитектурными элементами.

Команда также обнаружила большой жилой комплекс размером примерно 30 на 60 метров. Он был окружен стеной из глиняного кирпича толщиной около 1,5 метра и включал в себя несколько тщательно спланированных залов и комнат. К востоку от зданий археологи обнаружили печи и хранилища, что свидетельствует о том, что поселение обеспечивало как повседневную жизнь, так и производственную деятельность.

Археологи обнаружили десять гробниц из сырцового кирпича, относящихся к 15-й династии Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Среди найденных артефактов были керамические сосуды, бронзовые орудия труда, алебастровые емкости и керамические предметы, характерные для Второго переходного периода. Доктор Хишам Хусейн, руководитель Центрального департамента морских и наземных древностей, отметил, что эти предметы помогают исследователям лучше понять повседневную жизнь жителей поселения.

В ходе раскопок также были обнаружены человеческие скелеты, возраст которых, по оценкам, составлял от 25 до 40 лет. Эти люди были похоронены с соблюдением различных погребальных традиций, а поблизости было найдено большое количество костей животных. Исследователи полагают, что эти останки животных были связаны как с потреблением пищи, так и с погребальными дарами.

Одной из самых значимых находок стало первое обнаружение в Тель-эль-Коа людей, похороненных за пределами официальных гробниц из глиняного кирпича. Некоторые из них были похоронены в скрученном положении — это нетипичный погребальный обычай, который, по мнению археологов, требует дополнительного изучения для определения его культурного значения.

Археологические данные свидетельствуют о том, что Тель-эль-Коа оставался заселенным вплоть до середины XVIII династии Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Анализ керамики, найденной в поселении, свидетельствует о том, что люди жили на этом месте непрерывно в течение длительного периода. Наибольшую группу керамических находок составляла столовая посуда, за которой следовали сосуды для приготовления пищи, что указывает на интенсивную бытовую деятельность во всём поселении.

Мустафа Хасан, директор Археологического района Исмаилия и руководитель экспедиции, отметил, что археологические данные свидетельствуют о том, что Тель-эль-Коа оставался заселённым вплоть до середины XVIII династии.

Это означает, что поселение существовало в течение переходного периода от правления гиксосов до основания Нового царства в Египте. Хасан также отметил, что на нескольких керамических сосудах были обнаружены производственные клейма и печати, что свидетельствует об участии поселения в региональных торговых сетях и, вероятно, о его роли в качестве важного распределительного центра.

Одной из самых значительных находок стало первое обнаружение в Тель-эль-Коа людей, похороненных за пределами официальных гробниц из глиняного кирпича Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Эти раскопки расширяют представление о том, как общины жили, трудились и хоронили своих умерших в период политических преобразований. Каждое новое сооружение, артефакт и захоронение добавляют ценные свидетельства, которые помогают археологам составить более полное представление о древнеегипетском обществе и его длительном развитии.

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