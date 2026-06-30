Католицька черниця розкриває таємницю інопланетян: під масками прибульців ховаються демони (відео)

Мати Міріам виступила з тривожним застереженням щодо інопланетян на тлі релігійних конфліктів у всьому світі.

Католицька черниця виступила з тривожним застереженням, припустивши, що багато ймовірних зустрічей із позаземними цивілізаціями можуть мати значно більш зловісне пояснення, пише Daily Mail.

Мати Міріам вважає, що феномен НЛО насправді має свої корені у духовній сфері, а не у відвідувачах з інших планет. Вона стверджує, що для пояснення цього феномену нам, ймовірно, слід звернути увагу на демонічну сторону, а зовсім не на позаземну.

Мати Міріам у зрілому віці прийняла католицизм Фото: Daily Mail

Зазначимо, що католицька церква ніколи не займала офіційної позиції щодо питання існування позаземного життя, залишаючи це питання відкритим для наукових досліджень та особистих припущень. Однак черниця стверджує, що найкращим поясненням появи багатьох НЛО та ймовірних зустрічей з інопланетянами можуть бути дії занепалих ангелів.

Відео дня

У своїй заяві мати Міріам посилається на вчення святого Томи Аквінського, в якому він описував ангелів як позаземних істот з іншого світу. Монахиня запевняє, що в католицизмі існує таке поняття, як позаземний розум — істоти з іншого світу, духовного світу. По суті, це те, що зазвичай називають ангелами.

До речі, мати Міріам — не єдина, хто вважає, що більшість зустрічей з НЛО та інопланетянами насправді є демонами. Простіше кажучи, деякі стверджують, що небесні явища або інопланетяни можуть бути духовними, демонічними сутностями.

За словами експертів, ідея про можливе існування інопланетян також спричинила релігійні конфлікти, оскільки дехто вважає, що це може похитнути віру людей. Монахиня зазначає, що не всі духовні істоти доброзичливі — вважається, що деякі з цих ангелів є слугами світла, а інші — слугами обману та руйнування.

Монахиня зазначила, що занепалі ангели насправді прагнуть обдурити людство та відвернути людей від віри. Вона також вважає, що захоплення НЛО, інопланетними гостями та паранормальними явищами може слугувати духовним відволіканням.

Передбачається, що якщо занепалим ангелам вдасться захопити людей теоріями про візити інопланетян та позаземних гостей на Землі, їм вдасться зачарувати їх безліччю паранормальних явищ, тим самим відволікаючи від віри. Таким чином, занепалі ангели досягнуть успіху у своїй диявольській місії обману та знищення.

Інші новини науки