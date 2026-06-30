Католическая монахиня раскрывает тайну инопланетян: под масками пришельцев скрыты демоны (видео)
Мать Мириам выступила с пугающим предупреждением об инопланетянах на фоне религиозных конфликтов по всему миру.
Католическая монахиня выступила с пугающим предупреждением, предположив, что многие предполагаемые встречи с внеземными цивилизациями могут иметь значительно более зловещее объяснение, пишет Daily Mail.
Мать Мириам считает, что феномен НЛО на самом деле коренится в духовной сфере, а не в посетителях с других планет. Она утверждает, что для объяснения этого феномена нам, вероятно, следует обратить внимание на демоническую сторону, а вовсе не внеземную.
Отметим, что католическая церковь никогда не занимала официальной позиции по вопросу существования внеземной жизни, оставляя этот вопрос открытым для научных исследований и личных предположений. Однако монахиня заявляет, что наилучшим объяснением появления многих НЛО и предполагаемых встреч с инопланетянами может заключаться в действиях падших ангелов.
В своем заявлении мать Мириам ссылается на учение святого Фомы Аквинского, где он описывал ангелов как внеземных существ из другого мира. Монахиня уверяет, что в католицизме существует такое понятие, как внеземной разум — существа из другого мира, мира духовного. По сути, это то, что принято называть ангелами.
К слову, мать Мириам не единственная, кто считает, что большинство встреч с НЛО и инопланетянами на самом деле являются демонами. Простыми словами, некоторые утверждают, что небесные явления или инопланетяне могут быть духовными, демоническими сущностями.
По словам экспертов, идея о возможном существовании инопланетян также породила религиозные конфликты, поскольку некоторые считают, что это может пошатнуть веру в людей. Монахиня отмечает, что не все духовные существа доброжелательны — считается, что некоторые из этих ангелов — служители света, а другие — служители обмана и разрушения.
Монахиня отметила, что падшие ангелы на самом деле стремятся обмануть человечество и отвлечь людей от веры. Она также считает, что одержимость НЛО, инопланетными гостями и паранормальными явлениями может служить духовным отвлечением.
Предполагается, если падшим ангелам удастся увлечь людей теориями о посещении инопланетян и внеземных гостях на Земле, им удастся поглотить и очаровать их множеством паранормальных явлений, тем самым отвлекая от веры. Таким образом падшие ангелы преуспеют в своей дьявольской миссии обмана и уничтожения.
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