Розкрито таємницю походження психоделіків: еволюція не враховувала потреби людини

Новий погляд на походження психоделіків передбачає, що вони, ймовірно, еволюціонували, щоб впливати на тварин, а не на людей.

Останнім часом психоделіки дедалі частіше згадуються в контексті впливу на людський розум. Вчені випробовують їх як засоби лікування депресії; досліджують геометрію психоделічного тріпу та дискутують про те, що вона може розповісти про свідомість. Однак новий погляд на походження цих молекул перевертає цю історію: рослини, гриби та тварини, що виробляють психоделічні сполуки, можливо, еволюціонували зовсім не з урахуванням нашого сприйняття, пише Earth.com.

Протягом десятиліть вчені каталогізували такі сполуки, як псилоцибін, що міститься в деяких грибах, і вимірювали їхній вплив на людей. Але вони рідко замислювалися над тим, навіщо так багато неспоріднених видів взагалі виробляють ці сполуки.

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У новому дослідженні команда під керівництвом професора Сяохуей Вана з Чанчуньського інституту прикладної хімії в Китаї розробила нову концепцію. Спираючись на генетику, хімію та польову екологію, команда дійшла висновку, що ці молекули еволюціонували, оскільки надають організмам, які їх виробляють, екологічну перевагу.

Простіше кажучи, у новій роботі вчені зосередилися не на тому, як ці сполуки впливають на нас, а на тому, чому рослини, гриби та тварини взагалі еволюціонували, щоб їх виробляти. У дикій природі сполука, на створення якої потрібна енергія, зазвичай зберігається, тому що вона виконує свою функцію.

За словами вчених, деякі з цих молекул, ймовірно, виконують захисну функцію, надаючи рослині неприємного смаку або викликаючи у тварини, що пасеться, запаморочення та млявість. Інші можуть стабілізувати організм в умовах посухи та спеки або керувати партнерами, від яких він залежить. Простіше кажучи, у них є один спільний фактор — вплив на поведінку.

Історія показує, що одне й те саме рішення продовжує з’являтися в лініях, які еволюціонували незалежно одна від одної. Кактуси, гриби та жаби займають абсолютно різні гілки дерева життя, але всі вони виробляють схожі психоактивні речовини. Біологи називають це конвергентною еволюцією.

За словами вчених, частково це пояснюється тим, що життя використовує обмежений набір хімічних речовин. Організми починають із безлічі однакових будівельних блоків і, лише за допомогою кількох хімічних модифікацій, утворюють абсолютно різні молекули зі схожим ефектом.

За словами професора Вана, результати їхнього нового аналізу дають одне з пояснень закономірності, яка раніше здавалася випадковою. Галюциногени, виявлені в рослинах, грибах і тваринах, тепер розглядаються як повторювані рішення проблеми виживання серед інших живих істот.

Вчені вважають, що продуценти могли еволюціонувати таким чином, щоб впливати безпосередньо на нервову систему інших видів, використовуючи систему передачі сигналів серотоніну, спільну для більшої частини тваринного світу.

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