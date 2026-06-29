Раскрыта тайна происхождения психоделиков: эволюция не учитывала потребности человека

Новый взгляд на происхождение психоделиков предполагает, что они, вероятно, эволюционировали, чтобы влиять на животных, а не на людей.

В последнее время психоделики все чаще упоминаются в контексте воздействия на человеческий разум. Ученые тестируют их в качестве средств лечения депрессии; изучают геометрию психоделического трипа и спорят о том, что она может рассказать о сознании. Однако новый взгляд на происхождение этих молекул переворачивает эту историю: растения, грибы и животные, производящие психоделические соединения, возможно, эволюционировали вовсе не с учетом нашего восприятия, пишет Earth.com.

Десятилетиями ученые каталогизировали такие соединения, как псилоцибин, содержащийся в некоторых грибах, и измеряли их воздействие на людей. Но они редко думали о том, зачем так много неродственных видов вообще производят эти соединения.

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В новом исследовании команда под руководством профессора Сяохуэй Ван из Чанчуньского института прикладной химии в Китае разработала новую концепцию. Опираясь на генетику, химию и полевую экологию, команда пришла к выводу, что эти молекулы эволюционировали, потому что дают организмам, которые их производят, экологическое преимущество.

Простыми словами, в новой работе ученые сосредоточились не на том, как эти соединения воздействуют на нас, а на том, почему растения, грибы и животные вообще эволюционировали, чтобы их производить. В дикой природе соединение, на создание которого требуется энергия, обычно сохраняется, потому что оно выполняет свою функцию.

По словам ученых, некоторые из этих молекул, вероятно, работают как защита, делая растение неприятным на вкус или вызывая у пасущегося животного головокружение и вялость. Другие могут стабилизировать организм в условиях засухи и жары или управлять партнерами, от которых он зависит. Проще говоря, у них есть один общий фактор — влияние на поведение.

История показывает, что одно и то же решение продолжает появляться в линиях, которые эволюционировали независимо друг от друга. Кактусы, грибы и жабы занимают совершенно разные ветви древа жизни, но все они производят похожие психоактивные вещества. Биологи называют это конвергентной эволюцией.

По словам ученых, отчасти это объясняется тем, что жизнь использует ограниченный набор химических веществ. Организмы начинают с множества одинаковых строительных блоков и, всего лишь с помощью нескольких химических модификаций, производят совершенно разные молекулы со схожим эффектом.

По словам профессора Вана, результаты их нового анализа дает одно из объяснений закономерности, которая ранее казалось случайной. Галлюциногены, обнаруженные в растениях, грибах и животных, теперь рассматриваются как повторяющиеся решения проблемы выживания среди других живых существ.

Ученые считают, что продуценты могли эволюционировать таким образом, чтобы действовать непосредственно на нервную систему других видов, используя систему передачи сигналов серотонина, общую для большей части животного царства.

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