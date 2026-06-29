"Голодний" прибулець знищує зірки в галактиці: вчені не очікували побачити таке (фото)

Астрономи стали свідками дуже рідкісного явища, коли центральна чорна діра однієї галактики робить те, що має робити чорна діра іншої галактики.

Під час дослідження астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка знищила зірку в далекій великій галактиці. Але, на подив вчених, це виявилася не центральна надмасивна чорна діра цієї галактики, від якої можна було б очікувати подібної події. З’ясувалося, що це величезна чорна діра, яка залишилася після руйнування карликової галактики більшою галактикою. Це лише третя подібна подія зіркового руйнування чорною дірою, і все ж вона є унікальною. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Коли зірка наближається занадто близько до надмасивної чорної діри, що знаходиться в центрі галактики, гравітація чорної діри розриває її на частини. Це називається подією приливного руйнування. Речовина зірки закручується навколо чорної діри у диск і випромінює світло, яке можуть бачити астрономи.

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Під час дослідження астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка знищила зірку в далекій великій галактиці Фото: phys.org

Саме таку подію спостерігали вчені у віддаленій великій галактиці, і вона отримала назву AT2024tvd. Але виявилося, що чорна діра не знаходиться в центрі галактики, маса якої в 100 мільярдів разів перевищує масу Сонця, і віддалена від нього приблизно на 2900 світлових років.

Коли зірка наближається занадто близько до надмасивної чорної діри, що знаходиться в центрі галактики, гравітація чорної діри розриває її на частини. Це називається подією приливного руйнування. Саме таку подію побачили вчені у віддаленій великій галактиці, і вона отримала назву AT2024tvd Фото: phys.org

Вимірювання показали, що маса чорної діри в 1 мільйон разів перевищує масу Сонця, а отже, це надмасивна чорна діра. Але в центрі галактики знаходиться центральна надмасивна чорна діра, маса якої в 1 мільярд разів перевищує масу Сонця. А це означає, що подію приливного руйнування спричинила блукаюча чорна діра, але такого ще не бачили.

Справа в тому, що відомо лише про два випадки подібного руйнування зірок, але вони відбувалися за участю блукаючих чорних дір набагато меншої маси та в менших, карликових галактиках.

Астрономи вважають, що блукаюча чорна діра в минулому перебувала в центрі карликової галактики, яку поглинула більша галактика. Вважається, що в результаті такого злиття чорна діра з меншої галактики може деякий час перебувати відносно недалеко від центру великої галактики. Вчені переконалися, що це дійсно так.

За словами астрономів, такі події приливного руйнування дають змогу виявляти та досліджувати приховані блукаючі надмасивні чорні діри, які інакше залишилися б непомітними.

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