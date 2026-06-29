"Голодный" пришелец уничтожает звезды в галактике: ученые не ожидали это увидеть (фото)

Астрономы стали свидетелями очень редкого явления, когда центральная черная дыра из одной галактики делает то, что должна делать черная дыра другой галактики.

В ходе исследования астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая уничтожила звезду в далекой крупной галактике. Но, к удивлению ученых, это оказалась не центральная сверхмассивная черная дыра этой галактики, от которой можно ожидать подобного события. Выяснилось, что это огромная черная дыра, которая осталась после разрушения карликовой галактики более крупной галактикой. Это всего лишь третье подобное событие звездного разрушения черной дырой и все же оно является уникальным. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Когда к сверхмассивной черной дыре, которая находится в центре галактики слишком близко приближается звезда, то гравитация черной дыры разрывает ее на части. Это называется событие приливного разрушения. Вещество звезды закручивается вокруг черной дыры в диск и излучает свет, который могут видеть астрономы.

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В ходе исследования астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая уничтожила звезду в далекой крупной галактике Фото: phys.org

Именно такое событие увидели ученые в далекой крупной галактике, и оно получило название AT2024tvd. Но оказалось, что черная дыра не находится в центре галактики, масса которой в 100 миллиардов раз превышает массу Солнца, и отдалена от него на примерно 2900 световых лет.

Когда к сверхмассивной черной дыре, которая находится в центре галактики слишком близко приближается звезда, то гравитация черной дыры разрывает ее на части. Это называется событие приливного разрушения. Именно такое событие увидели ученые в далекой крупной галактике, и оно получило название AT2024tvd Фото: phys.org

Измерения показали, что масса черной дыры в 1 миллион раз больше массы Солнца, а значит это сверхмассивная черная дыра. Но в центре галактики находится центральная сверхмассивная черная дыра, масса которой в 1 миллиард раз превышает массу Солнца. А значит, что событие приливного разрушения создала блуждающая черная дыра, но такого еще не видели.

Дело в том, что известно только два случая подобного разрушения звезд, но они происходили с помощью блуждающих черных дыр гораздо меньшей массы и в более мелких, карликовых галактиках.

Астрономы считают, что блуждающая черная дыра в прошлом находилась в центре карликовой галактики, которую поглотила более крупная галактика. Считается, что в результате такого слияния черная дыра из меньшей галактики может находится относительно недалеко от центра крупной галактики некоторое время. Ученые увидели, что это действительно так.

По словам астрономов, такие события приливного разрушения позволяют обнаруживать и изучать скрытые блуждающие сверхмассивные черные дыры, которые иначе остались бы незаметными.

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