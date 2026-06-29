Космическая станция Китая находится возле Земли, но пролетела над Луной: что происходит (фото)

Орбитальная станция “Тяньгун” пролетела на фоне одного из самых известных кратеров на Луне.

Луна находится на расстоянии почти 400 000 км от Земли. А китайская космическая станция "Тяньгун" вращается вокруг нашей планеты на расстоянии от 340 до 450 км. Поэтому она никак не может оказаться возле Луны. Это возможно, если сделать фотографии в нужное время и в нужный момент. В таком случае создается иллюзия того, что станция "Тяньгун" пролетела над Луной, пишет Space.

Астрофотограф Эфраин Моралес сделал впечатляющие фотографии космической станции "Тяньгун", когда наблюдал за ночным небом над Пуэрто-Рико. Он использовал специальное программное обеспечение для расчета движения станции на околоземной орбите, чтобы в кадр попала Луна. Таким образом получились удивительные фотографии, на которых видно, как "Тяньгун" пролетает на фоне Луны.

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Кажется, что эти два объекта находятся близко друг к другу, но их разделяют сотни тысяч километров. Стоит отметить, что на изображениях китайский орбитальный аванпост пролетает на фоне одного из самых известных кратеров на Луне – Тихо.

Астрофотограф Эфраин Моралес сделал впечатляющие фотографии космической станции "Тяньгун" на фоне Луны Фото: space.com

Кратер Тихо имеет диаметр 85 километров и это самый молодой среди крупных кратеров на Луне. Считается, что он появился в результате удара астероида примерно 110 миллионов лет назад.

Кратер Тихо также известен тем, что окружен самой заметной на Луне системой светлых лучей. Это следы от выбросов материала, оставшихся после падения астероида. Этот кратер находится в южной части видимой стороны Луны.

На фотографиях также видны темные участки поверхности, которые называются Море Облаков и Море Нектара. Они расположены слева и справа вверху. Эти моря создали потоки лавы в далеком прошлом, которые затвердели и образовали базальтовые равнины миллиарды лет назад.

По словам Моралеса, он использовал для съемки 12-дюймовый телескоп и астрономическую камеру. Запечатлеть прохождение станции "Тяньгун" на фоне Луны было сложной задачей, но у астрофотографа все получилось, учитывая очень быстрое движение станции в космосе.

Китай завершил строительство космической станция "Тяньгун" в декабре 2022 года Фото: Wikipedia

Китай завершил строительство космической станция "Тяньгун" в декабре 2022 года и с тех пор примерно каждые полгода там меняется экипаж из трех астронавтов. Станция "Тяньгун", состоящая из трех модулей, меньше Международной космической станции (МКС), но Китай планирует увеличить размеры своего орбитального аванпоста в ближайшие годы.

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