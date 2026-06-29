Китайська космічна станція перебуває поблизу Землі, але пролетіла над Місяцем: що відбувається (фото)

Орбітальна станція "Тяньгун" пролетіла на тлі одного з найвідоміших кратерів на Місяці.

Місяць знаходиться на відстані майже 400 000 км від Землі. А китайська космічна станція "Тяньгун" обертається навколо нашої планети на відстані від 340 до 450 км. Тому вона ніяк не може опинитися біля Місяця. Це можливо, якщо зробити фотографії в потрібний час і в потрібний момент. У такому випадку створюється ілюзія того, що станція "Тяньгун" пролетіла над Місяцем, пише Space.

Астрофотограф Ефраїн Моралес зробив вражаючі фотографії космічної станції "Тяньгун", спостерігаючи за нічним небом над Пуерто-Ріко. Він використовував спеціальне програмне забезпечення для розрахунку руху станції на навколоземній орбіті, щоб у кадр потрапив Місяць. Таким чином вийшли дивовижні фотографії, на яких видно, як "Тяньгун" пролітає на тлі Місяця.

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Здається, що ці два об’єкти розташовані близько один до одного, але їх розділяють сотні тисяч кілометрів. Варто зазначити, що на знімках китайський орбітальний аванпост пролітає на тлі одного з найвідоміших кратерів на Місяці — Тихо.

Астрофотограф Ефраїн Моралес зробив вражаючі фотографії космічної станції "Тяньгун" на тлі Місяця Фото: space.com

Кратер Тихо має діаметр 85 кілометрів і є наймолодшим серед великих кратерів на Місяці. Вважається, що він утворився в результаті удару астероїда приблизно 110 мільйонів років тому.

Кратер Тихо також відомий тим, що оточений найпомітнішою на Місяці системою світлих променів. Це сліди від викидів матеріалу, що залишилися після падіння астероїда. Цей кратер розташований у південній частині видимої сторони Місяця.

На фотографіях також видно темні ділянки поверхні, які називаються "Море Хмар" і "Море Нектару". Вони розташовані ліворуч і праворуч у верхній частині. Ці моря утворилися в далекому минулому внаслідок потоків лави, які затверділи й сформували базальтові рівнини мільярди років тому.

За словами Моралеса, для зйомки він використовував 12-дюймовий телескоп та астрономічну камеру. Зафіксувати проходження станції "Тяньгун" на тлі Місяця було складним завданням, але астрофотографу все вдалося, зважаючи на дуже швидкий рух станції в космосі.

Китай завершив будівництво космічної станції "Тяньгун" у грудні 2022 року Фото: Wikipedia

Китай завершив будівництво космічної станції "Тяньгун" у грудні 2022 року, і відтоді приблизно кожні півроку там змінюється екіпаж із трьох астронавтів. Станція "Тяньгун", що складається з трьох модулів, менша за Міжнародну космічну станцію (МКС), але Китай планує збільшити розміри свого орбітального аванпосту в найближчі роки.

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