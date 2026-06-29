Це розлучення призвело до політичної кризи 3200 років тому: воно найстаріше серед усіх (фото)

Понад 3200 років тому на східному узбережжі Середземного моря розпад царського шлюбу спричинив втручання імперської влади, переговори між правителями та ухвалення спеціального указу. Історики вважають цю справу одним із найдавніших відомих міжнародних розлучень.

У центрі подій опинилася принцеса з Амурру — невеликого, але важливого царства Леванту, яка вийшла заміж за царя Угарита Аммістамру II. Угарит був одним із найбагатших торговельних центрів пізньої бронзової доби, тому шлюб мав не лише особисте, а й дипломатичне значення, пише Arkeonews.

Про розлучення відомо завдяки клинописним табличкам, знайденим у стародавньому Угариті на території сучасної Сирії. Один із головних документів — указ, виданий від імені хетського царя Тудхалії IV. У ньому зазначалося, що Аммістамру II звинуватив дружину у неправомірних діях та розірвав шлюб.

Ім’я жінки в основному корпусі текстів майже не згадується. Вона постає як "дочка царя Бентешіни", "дружина царя Угарита", "мати спадкоємця" та "сестра царя Амурру".

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Історики вважають цю справу одним із найдавніших відомих міжнародних розлучень Фото: Damascus National Museum

Указ дозволяв принцесі забрати майно, привезене з Амурру, але позбавляв її частини статусу та власності, здобутих в Угариті. Особливу увагу приділили її синові Утрі-Шаррумі — спадкоємцю престолу. Якщо він вирішив би поїхати з матір'ю до Амурру, то втрачав право успадкувати трон батька.

Принцеса належала до надзвичайно впливової династичної мережі. Її батько Бентешіна правив Амурру — державою, що опинилася між інтересами Єгипту, Мітанні та Хетської імперії. Її мати, ймовірно, походила з хетської царської родини, тому жінка поєднувала престиж одразу кількох правлячих домів.

Саме це зробило розлучення небезпечним. Аммістамру II розривав союз не зі звичайною дружиною, а з жінкою, яка пов'язувала Угарит, Амурру та Хетську державу. У той час царські шлюби були інструментом дипломатії: вони зміцнювали союзи, забезпечували мир і прив’язували васальних правителів до імперії.

Хетська імперія не могла залишитися осторонь. І Угарит, і Амурру входили до її сфери впливу. Конфлікт між ними загрожував стабільності всього регіону, тому двір у Хаттусі втрутився та юридично врегулював розлучення.

Указ дозволяв принцесі забрати майно, привезене з Амурру, але позбавляв її частини статусу та власності, здобутих в Угариті Фото: Damascus National Museum

Історія не завершилася першим указом. Пізніші тексти показують, що принцеса повернулася до Амурру, але Аммістамру згодом вимагав її видачі. Її брат, цар Шаушга-мува, спочатку чинив опір, що призвело до нових переговорів і рішень.

У цих документах тон стає жорсткішим. Жінку дедалі частіше описують не як посередницю між царськими домами, а як проблему та загрозу. За припущенням дослідників, зрештою її передали назад Аммістамру, після чого вона була вбита, хоча точні обставини залишаються предметом дискусій.

Історія Аммістамру II та принцеси з Амурру відкриває рідкісне вікно у світ стародавньої дипломатії, де особисті стосунки правителів визначали стабільність цілих царств. Вона нагадує, що політичні союзи, засновані на шлюбах, були водночас потужними й надзвичайно крихкими.

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