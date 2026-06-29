Этот развод привел к политическому кризису 3200 лет назад: он самый древний из всех (фото)

Более 3200 лет назад на восточном побережье Средиземного моря распад царского брака привёл к вмешательству имперских властей, переговорам между правителями и принятию специального указа. Историки считают этот случай одним из древнейших известных международных разводов.

В центре событий оказалась принцесса из Амурру — небольшого, но важного царства Леванта, которая вышла замуж за царя Угарита Аммистамру II. Угарит был одним из самых богатых торговых центров позднего бронзового века, поэтому брак имел не только личное, но и дипломатическое значение, пишет Arkeonews.

Об этом разводе известно благодаря клинописным табличкам, найденным в древнем Угарите на территории современной Сирии. Один из главных документов — указ, изданный от имени хеттского царя Тудхалии IV. В нём указывалось, что Аммистамру II обвинил жену в неправомерных действиях и расторг брак.

Имя этой женщины в основном корпусе текстов практически не упоминается. Она фигурирует как "дочь царя Бентешины", "жена царя Угарита", "мать наследника" и "сестра царя Амурру".

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Историки считают этот случай одним из самых древних известных международных разводов Фото: Damascus National Museum

Указ разрешал принцессе забрать имущество, привезенное из Амурру, но лишал её части статуса и собственности, приобретённых в Угарите. Особое внимание уделили её сыну Утри-Шарруми — наследнику престола. Если бы он решил уехать с матерью в Амурру, то лишился бы права наследовать трон отца.

Принцесса принадлежала к чрезвычайно влиятельной династической сети. Её отец Бентешина правил Амурру — государством, оказавшимся между интересами Египта, Митанни и Хеттской империи. Её мать, вероятно, происходила из хеттской царской семьи, поэтому женщина сочетала в себе престиж сразу нескольких правящих родов.

Именно это сделало развод опасным. Аммистамру II расторгал союз не с обычной женой, а с женщиной, которая связывала Угарит, Амурру и Хеттское государство. В то время царские браки были инструментом дипломатии: они укрепляли союзы, обеспечивали мир и привязывали вассальных правителей к империи.

Хеттская империя не могла остаться в стороне. И Угарит, и Амурру входили в её сферу влияния. Конфликт между ними угрожал стабильности всего региона, поэтому двор в Хаттусе вмешался и юридически урегулировал развод.

Указ разрешал принцессе забрать имущество, привезенное из Амурру, но лишал ее части статуса и собственности, приобретенных в Угарите Фото: Damascus National Museum

История не закончилась первым указом. Более поздние тексты показывают, что принцесса вернулась в Амурру, но Аммистамру впоследствии потребовал её выдачи. Её брат, царь Шаушга-мува, сначала сопротивлялся, что привело к новым переговорам и решениям.

В этих документах тон становится более резким. Женщину всё чаще описывают не как посредницу между царскими домами, а как проблему и угрозу. По предположению исследователей, в конце концов её вернули Аммистамру, после чего она была убита, хотя точные обстоятельства остаются предметом дискуссий.

История Аммистамру II и принцессы из Амурру открывает редкую возможность заглянуть в мир древней дипломатии, где личные отношения правителей определяли стабильность целых царств. Она напоминает, что политические союзы, основанные на браках, были одновременно мощными и чрезвычайно хрупкими.

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