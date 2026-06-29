Уздовж узбережжя Китаю відбувається щось несподіване: помічено рідкісне відновлення океану

Протягом десятиліть узбережжя Китаю було пов’язане з розширенням забудови, але тепер вчені помітили щось незвичайне — рідкісний випадок відновлення океану.

Протягом десятиліть узбережжя Китаю асоціювалося з розширенням забудови. Водно-болотні угіддя поступалися місцем рибницьким господарствам, мулисті мілини зникали під бетоном, а природні прибережні середовища існування неухильно скорочувалися. Однак тепер, у новому дослідженні, вчені виявили несподіваний зсув у цій тенденції, пише Earth.com.

У новій роботі вчені проаналізували супутникові дані за 8 років із понад 50 прибережних міст. Результати показали, що болота розширюються, дерева відвойовують колишні рибні ставки, а ділянки берегової лінії відновлюються, а не відступають.

За словами співавтора дослідження Нань Вана з Океанологічного університету Китаю, вони разом із командою розробили об’єктивний метод оцінки національних зусиль з відновлення узбережжя, що охоплюють понад півсотні міст. Зазначимо, що це очищення є частиною Китайської програми відновлення морської екології, яка в період з 2016 по 2022 рік підтримала 81 проєкт на суму понад 7 мільярдів доларів.

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Вчені використовували безкоштовні супутникові знімки європейської програми Sentinel-2 для отримання детальних зображень берегової лінії. Комп’ютерна модель сортувала кожен піксель за категоріями, такими як болото чи риборозплідниковий ставок, а результати перевірялися вручну. Порівняння даних за 2015 та 2023 роки показало, що саме змінилося і де.

Команда зазначає, що найзначнішою зміною стало поступове зникнення рибних господарств. На відновлених ділянках солончаки знову утворили землі, які раніше були обгороджені дамбами та перетворені на ставки для аквакультури. Дані свідчать про те, що площа боліт збільшилася в 7 разів; площа мангрових заростей, стійких до солі та таких, що вкорінюються в приливному мулі, — у 4 рази. Нові мангрові зарості замінили близько 14 % того, що Китай втратив у період з 1950 по 2015 рік, а нові болота покрили майже чверть раніше втрачених територій.

Відомо, що відновлені болота та мангрові зарості не лише захищають берег від хвиль, а й поглинають вуглець із повітря, утримуючи його в заболоченому ґрунті. Вчені називають це довгострокове зберігання вуглецю "блакитним вуглецем", оскільки він може залишатися похованим протягом століть.

У ході дослідження команда також оцінила результати у грошовому еквіваленті. Результати показали, що орієнтовна річна вартість зросла приблизно з 5,7 млрд доларів до 8,1 млрд доларів. У порівнянні з вартістю проєктів, віддача виявилася значною. Для порівняння: за 5 років вигода склала приблизно в чотири рази більше витрат, а за 10 років — більш ніж у 6 разів.

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