Вдоль побережья Китая происходит нечто неожиданное: замечено редкое восстановление океана

Десятилетиями побережье Китая было связано с расширением застройки, но теперь ученые заметили нечто необычное — редкую историю восстановления океана.

В течение десятилетий побережье Китая связывали с расширением застройки. Водно-болотные угодья уступали место рыбоводческим хозяйствам, илистые отмели исчезали под бетоном, а естественные прибрежные местообитания неуклонно сокращались. Однако теперь, в новом исследовании, ученые обнаружили неожиданный сдвиг в этой тенденции, пишет Earth.com.

В новой работе ученые проанализировали спутниковые данные за 8 лет из более чем 50 прибрежных городов. Результаты показали, что болота расширяются, деревья отвоевывают бывшие рыбные пруды, а части береговой линии восстанавливаются, а не отступают.

По словам соавтора исследования Нань Вана из Океанологического университета Китая, они с командой разработали справедливы способ оценки национальных усилий по восстановлению побережья, охватывающих более полусотни городов. Отметим, что эта очистка является частью Китайской программы восстановления морской экологии, которая в период с 2016 по 2022 год поддержала 81 проект на сумму более 7 миллиардов долларов.

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Ученые использовали бесплатные спутниковые снимки европейской программы Sentinel-2 для получения подробных изображений береговой линии. Компьютерная модель сортировала каждый пиксель по категориям, таким как болото или рыбоводческий пруд, а результаты проверялись вручную. Сравнение данных за 2015 и 2023 годы показало, что именно изменилось и где.

Команда отмечает, что самым значительным изменением стало спокойное исчезновение рыбоводческих хозяйств. На восстановленных участках солончаки вновь образовали земли, ранее огороженные дамбами и превращенные в пруды для аквакультуры. Данные указывают на то, что площадь болот увеличилась в 7 раз; площадь мангровых зарослей, устойчивых к соли и укореняющихся в приливном иле — в 4 раза. Новые мангровые заросли заменили около 14% того, что Китай потерял в период с 1950 по 2015 год, а добавленные болота покрыли почти четверть ранее утраченных территорий.

Известно, что восстановленные болота и мангровые заросли делают больше, чем просто удерживают берег от волн — они также извлекают углерод из воздуха, удерживая его в заболоченной почве. Ученые называют это долгосрочное хранение углерода "голубым углеродом", потому что он может оставаться погребенным столетиями.

В ходе исследования, команда также оценила результаты в денежном эквиваленте. Результаты показали, что оценочная годовая стоимость выросла примерно с 5,7 млрд долларов до 8,1 млрд долларов. По сравнению со стоимостью проектов, отдача оказалась значительной. Для сравнения, за 5 лет выгода составила примерно в четыре раза больше затрат, а за 10 лет — более чем в 6 раз.

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