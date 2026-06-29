Все, чтобы спасти пассажиров: почему в салонах самолетов так холодно

Большинство пассажиров замечали, что в салоне самолета поддерживается низкая температура, независимо от того что происходит за бортом. Но почему это так?

В салонах самолетов, как известно, очень холодно. Более того, эти низкие температуры поддерживаются преднамеренно и на то есть целый ряд веских причин. Бывший бортпроводник и соведущий ток-шоу о путешествиях и образе жизни Бобби Лори рассказал о научном обосновании этого чрезмерного холода и почему экипажи просто не повышают температуру в самолетах. Он также рассказал, почему поддержание более низких температур — гораздо больше, чем просто личные предпочтения, пишет Popular Science.

Оптимальная температура в салоне самолета находится где-то между 21 и 24 градусами — эта температура в большинстве случаев ощущается комфортно. Однако в салонах самолетов также поддерживается более низкая влажность, чтобы предотвратить коррозию каркаса, воздух может казаться намного холоднее.

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Эксперт отмечает, что большинство коммерческих авиакомпаний поддерживают в салонах самолетов температуру в этом диапазоне по одной главной причине: чтобы предотвратить обмороки пассажиров. Дело в том, что в самолете существует реальная опасность гипоксии — состояния, при котором человек не получает достаточно кислорода, что часто приводит к потере сознания. Статистика свидетельствует о том, что обмороки пассажиров в самолетах случаются чаще, чем вы могли бы предположить — большинство происходит на ночных рейсах.

Исследователи отмечают, что это происходит из-за имитированного давления воздуха в салоне, которое обычно поддерживается на высоте 1,8 — 2,4 км над уровнем моря. Хотя большинство пассажиров на борту даже не замечают этого изменения атмосферного давления, организм получает примерно на 25% меньше кислорода, чем на уровне моря. Те, кто к этому не привык, могут почувствовать головокружение или слабость, а некоторые и вовсе могут потерять сознание.

Именно для того, чтобы снизить эти риски, экипаж снижает температуру в салоне. Холодный воздух не только повышает бдительность пассажиров, что крайне важно для реагирования на внезапную турбулентность или эффективной эвакуации. Высокие температуры также затрудняют поддержание кровообращения и заставляют сердце биться чаще, что требует больше кислорода.

С другой стороны, холодный воздух помогает замедлить сердечный ритм, стабилизировать дыхание и уровень кислорода в крови. Это также может предотвратить тошноту и укачивание, успокаивая систему терморегуляции организма и приводя ее в равновесие. Кроме того, поддержание более низкой температуры в салоне самолета также помогает регулировать влажность внутри. Как правило, и без того низкий уровень влажности в салоне приводит к более быстрому испарению влаги с тела и вызывает немедленное обезвоживание. Но нагнетание воздуха предотвращает перегрев пассажиров, замедляя испарение. Это также компенсирует наличие водяного пара в окружающей среде, благодаря чему в салоне становится менее душно.

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