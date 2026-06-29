Все заради порятунку пасажирів: чому в салонах літаків так холодно

Більшість пасажирів помічали, що в салоні літака підтримується низька температура, незалежно від того, що відбувається за бортом. Але чому це так?

У салонах літаків, як відомо, дуже холодно. Більше того, такі низькі температури підтримуються навмисно, і на це є ціла низка вагомих причин. Колишній бортпровідник і співведучий ток-шоу про подорожі та спосіб життя Боббі Лорі розповів про наукове обґрунтування цього надмірного холоду та про те, чому екіпажі просто не підвищують температуру в літаках. Він також розповів, чому підтримання нижчих температур — це набагато більше, ніж просто особисті вподобання, пише Popular Science.

Оптимальна температура в салоні літака становить десь від 21 до 24 градусів — у більшості випадків така температура сприймається як комфортна. Однак у салонах літаків також підтримується нижчий рівень вологості, щоб запобігти корозії каркаса, тому повітря може здаватися набагато холоднішим.

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Експерт зазначає, що більшість комерційних авіакомпаній підтримують у салонах літаків температуру в цьому діапазоні з однієї головної причини: щоб запобігти втраті свідомості пасажирами. Справа в тому, що в літаку існує реальна небезпека гіпоксії — стану, при якому людина не отримує достатньо кисню, що часто призводить до втрати свідомості. Статистика свідчить про те, що випадки втрати свідомості пасажирами в літаках трапляються частіше, ніж ви могли б припустити — більшість із них відбувається на нічних рейсах.

Дослідники зазначають, що це відбувається через імітований тиск повітря в салоні, який зазвичай підтримується на висоті 1,8 — 2,4 км над рівнем моря. Хоча більшість пасажирів на борту навіть не помічають цієї зміни атмосферного тиску, організм отримує приблизно на 25 % менше кисню, ніж на рівні моря. Ті, хто до цього не звик, можуть відчути запаморочення або слабкість, а деякі й зовсім можуть втратити свідомість.

Саме для того, щоб зменшити ці ризики, екіпаж знижує температуру в салоні. Холодне повітря не тільки підвищує пильність пасажирів, що є вкрай важливим для реагування на раптову турбулентність або ефективну евакуацію. Високі температури також ускладнюють підтримку кровообігу та змушують серце битися частіше, що вимагає більшої кількості кисню.

З іншого боку, холодне повітря допомагає уповільнити серцевий ритм, стабілізувати дихання та рівень кисню в крові. Це також може запобігти нудоті та заколисуванню, заспокоюючи систему терморегуляції організму та приводячи її до рівноваги. Крім того, підтримання нижчої температури в салоні літака також допомагає регулювати вологість усередині. Як правило, і без того низький рівень вологості в салоні призводить до швидшого випаровування вологи з тіла та викликає негайне зневоднення. Але подача повітря запобігає перегріванню пасажирів, сповільнюючи випаровування. Це також компенсує наявність водяної пари в навколишньому середовищі, завдяки чому в салоні стає менш задушливо.

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