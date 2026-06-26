Земля затремтіла, а річка помутніла: у Єллоустоні стався дивний підземний вибух

13 червня в Єллоустоні зафіксували раптовий сплеск сейсмічної енергії — ніколи раніше нічого подібного не траплялося так близько до станції моніторингу.

У суботу, 13 червня, геологи помітили щось незвичайне: прилади зафіксували раптовий сплеск сейсмічної енергії, потім з’явилася інфразвукова хвиля, а зрештою у зазвичай чистій річці були помічені молочно-білі шлейфи води, пише IFLScience.

За словами геологів Єеллоустона, висновок лише один: басейн Бісквіт — місце в національному парку, де у 2024 році сталося потужне виверження з басейну Блек-Даймонд, внаслідок якого на туристів обрушилися бруд, каміння та гаряча вода — знову прокинувся. Але цього разу справа була зовсім не в басейні Блек-Даймонд.

З моменту виверження у 2024 році геологи Єлловстона спостерігали за басейном, а потім проаналізували дані й з’ясували, що Блек-Даймонд не становить небезпеки. Дані датчика температури показали лише дуже невеликий сплеск тепла, після якого температура повільно знизилася до рівня навколишнього повітря. Цікаво, що нічого подібного до різкого падіння, яке супроводжувало минулі виверження Блек-Даймонд-Пул, зафіксовано не було. Автори вважають, що це ознака того, що басейн не був джерелом аномального явища 13 червня.

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На щастя, вчені також встановили камеру, спрямовану на "Блек-Даймонд" — під час виверження вона була спрямована в потрібному напрямку. Виявилося, що це був басейн за кілька десятків метрів на північ від Блек-Даймонд.

За словами вчених, вони виявили очевидні докази того, що великі обсяги гідротермальної води хлинули в річку Файрхол із трьох нещодавно утворених жерл. Ці жерла, як відомо, є шляхами, якими вода під землею з температурою кипіння або вище раптово вийшла на поверхню й перетворилася на пару, спричинивши гідротермальний вибух.

На щастя, ніхто не постраждав від виверження, але вчені могли б пропустити цей сейсмічний сплеск енергії, якби не станція моніторингу та відеокамера. Коли геологи повернулися на місце події через кілька днів, вони виявили щось дивовижне: на землі, де ще два дні тому не було нічого, з’явився абсолютно новий басейн. Вчені вважають, що він утворився після того, як земля буквально обрушилася сама на себе. Спостереження також показали, що басейн заповнений сіркою, а також мулистою та бурхливо киплячою водою.

Дослідники також переглянули відео та виявили, що басейн періодично викидав пару на висоту приблизно 6–9 метрів. Геологи зазначили, що він вирував з великою силою, коли не демонстрував гейзероподібної поведінки.

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