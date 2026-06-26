Земля затряслась, а река помутнела: в Йеллоустоне произошел странный подземный взрыв

13 июня в Йеллоустоне зафиксировали внезапный всплеск сейсмической энергии — никогда прежде ничего подобного не происходило так близко к станции мониторинга.

В субботу, 13 июня, геологи заметили нечто необычное: приборы зафиксировали внезапный всплеск сейсмической энергии, затем появилась волна инфразвука, а в конце концов молочно-белые шлейфы воды были замечены в обычно чистой реке, пишет IFLScience.

По словам геологов Йеллоустона, вывод только один: бассейн Бисквит — место в национальном парке, где в 2024 году произошло мощное извержение из бассейна Блэк-Даймонд, в результате которого на туристов обрушились грязь, камни и горячая вода — снова пробудился. Но на этот раз дело было вовсе не в бассейне Блэк-Даймонд.

С момента извержения 2024 году геологи Йеллоустона наблюдали за бассейном, затем проанализировали данные и обнаружили, что Блэк-Даймонд не представляет опасности. Данные датчика температуры показали лишь очень небольшой всплеск тепла, после которого температура медленно упала до уровня окружающего воздуха. Любопытно, что ничего подобного на резкое падение, сопровождавшее прошлые извержения Блэк-Даймонд-Пул, не было зафиксировано. Авторы считают, что это признак того, что бассейн не был источником аномального явления 13 июня.

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К счастью, ученые также установили камеру, направленную на Блэк-Даймонд — во время извержения она была направлена в нужном направлении. Оказалось, это был бассейн в нескольких десятках метров к северу от Блэк-Даймонд.

По словам ученых, они обнаружили явные доказательства того, что большие объемы гидротермальной воды хлынули в реку Файрхол из трех недавно образовавшихся жерл. Эти жерла, как известно, представляют собой пути, которыми вода под землей температурой кипения или выше внезапно вышла на поверхность и превратилась в пар, вызвав гидротермальный взрыв.

К счастью, никто не пострадал от извержения, но ученые могли пропустить этот сейсмический всплеск энергии, если бы не станция мониторинга и видеокамера. Когда геологи вернулись на место происшествия через пару дней, они обнаружили нечто удивительное: на земле, где еще два дня назад не было ничего, появился совершенно новый бассейн. Ученые считают, что он образовался после того, как земля буквально обрушилась сама на себя. Наблюдения также показали, что бассейн заполнен серой, а также илистой и бурно кипящей водой.

Исследователи также изучили видео и обнаружили, что бассейн периодически извергал пар на высоту примерно 6-9 метров. Геологи отметили, что он бурлил с большой силой, когда не демонстрировал гейзероподобного поведения.

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