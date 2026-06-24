Уламки кераміки свідчать про ранні експерименти з гончарством: знахідкам 12 000 років (фото)

Вчені, які досліджують стародавнє поселення Чемка-Гьоюк на південному сході Туреччини, виявили докази, що змінюють уявлення про походження гончарства. Фрагменти глиняних посудин, знайдених під час розкопок, свідчать про те, що технологія виготовлення кераміки розвивалася поступово в процесі експериментів.

Висновки вчених свідчать про те, що люди, які жили майже 12 000 років тому, вже випробовували способи формування та випалу глини задовго до того, як гончарство стало поширеним у цьому регіоні, пише Arkeonews.

Чемка-Гьоюк розташований у провінції Мардін у регіоні Верхнього Тигру. Розкопки, проведені після того, як будівельні роботи пошкодили частину пам'ятки, виявили тривалий період заселення. Археологи ідентифікували шари поселення, що датуються приблизно 10 800–8 700 роками до н. е., що дає рідкісну можливість поглянути на спільноту, яка переживала значні зміни.

Археологи ідентифікували шари поселення, що датуються приблизно 10 800–8 700 роками до н. е. Фото: Antiquity

Архітектура поселення з часом еволюціонувала. Ранні мешканці жили в простих круглих спорудах, тоді як пізніші покоління будували більші напівпідземні будівлі з кам’яними стінами та внутрішніми перегородками.

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Глина вже відігравала важливу роль у будівництві, оскільки дослідники виявили глиняні покриття на стінах і навіть глиняну цеглину на одному з рівнів заселення. Це свідчить про те, що місцеві жителі були знайомі з цим матеріалом ще до того, як почали використовувати його для виготовлення посуду.

Найважливішими знахідками стали 46 фрагментів глиняних виробів, випалених при низькій температурі, виявлених у шарі, що датується приблизно 9350 роком до н. е. Дослідники вважають, що ці уламки належали щонайменше до дев'яти різних посудин або предметів на глиняній основі.

Глина вже відігравала важливу роль у будівництві, оскільки дослідники виявили глиняні покриття на стінах і навіть глиняну цеглину на одному з рівнів заселення Фото: Antiquity

Мікроскопічний аналіз виявив мінеральні зміни, чорні серцевини та червоні окислені поверхні, що відповідають нагріванню до температур від 600 до 700 градусів Цельсія. Хоча процес випалу був простим і нерегулярним, він свідчив про цілеспрямовані спроби перетворити глину за допомогою контрольованого нагрівання.

У кількох фрагментах були виявлені рослинні рештки та сліди тваринного посліду, змішані з глиною. Ці матеріали, ймовірно, сприяли покращенню процесу висихання та випалу. У міру згоряння органічної речовини у стінках посуду утворювалися пори, що впливало на вагу, міцність та термостійкість.

Дослідники також виявили свідчення використання техніки "плиткового ліплення", коли глину формували частинами, а не з єдиного шматка. Деякі поверхні були ретельно вигладжені, тоді як на інших збереглися видимі сліди виготовлення.

У кількох фрагментах були виявлені рослинні рештки та сліди тваринного посліду, змішані з глиною Фото: Antiquity

Один фрагмент, можливо, відображає перехідний етап у технології виготовлення посуду. Цей фрагмент мав пробиті отвори і, ймовірно, був прикріплений до посудини, виготовленої з іншого матеріалу. Це свідчить про те, що обпалена глина спочатку використовувалася для вдосконалення існуючих ємностей, перш ніж керамічний посуд став поширеним.

Кераміка набула широкого поширення в Південно-Західній Азії приблизно в сьомому тисячолітті до н. е., що робить знахідки з Чемка-Хейюка значно давнішими. Ці дані підтверджують гіпотезу, що гончарство виникло в результаті багаторазових місцевих експериментів, а не як результат одного винаходу.

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