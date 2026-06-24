Осколки керамики свидетельствуют о ранних экспериментах с гончарством: находкам 12 000 лет (фото)

Учёные, исследующие древнее поселение Чемка-Гёюк на юго-востоке Турции, обнаружили доказательства, которые меняют представления о происхождении гончарного ремесла. Фрагменты глиняных сосудов, найденных в ходе раскопок, свидетельствуют о том, что технология изготовления керамики развивалась постепенно в процессе экспериментов.

Выводы учёных свидетельствуют о том, что люди, жившие почти 12 000 лет назад, уже экспериментировали со способами формовки и обжига глины задолго до того, как гончарство стало широко распространённым в этом регионе, пишет Arkeonews.

Чемка-Гёюк расположен в провинции Мардин в регионе Верхнего Тигра. Раскопки, проведенные после того, как строительные работы повредили часть памятника, выявили длительный период заселения. Археологи идентифицировали слои поселения, датируемые примерно 10 800–8 700 годами до н. э., что даёт редкую возможность заглянуть в жизнь сообщества, переживавшего значительные изменения.

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Археологи определили слои поселения, датируемые примерно 10 800–8 700 годами до н. э. Фото: Antiquity

Архитектура поселения со временем претерпела изменения. Первые жители обитали в простых круглых постройках, тогда как последующие поколения возводили более крупные полуподземные здания с каменными стенами и внутренними перегородками.

Глина уже играла важную роль в строительстве, поскольку исследователи обнаружили глиняные покрытия на стенах и даже глиняный кирпич на одном из уровней заселения. Это свидетельствует о том, что местные жители были знакомы с этим материалом ещё до того, как начали использовать его для изготовления посуды.

Наиболее важными находками стали 46 фрагментов глиняных изделий, обожженных при низкой температуре, обнаруженных в слое, датируемом примерно 9350 годом до н. э. Исследователи полагают, что эти обломки принадлежали как минимум девяти различным сосудам или предметам на глиняной основе.

Глина уже играла важную роль в строительстве, поскольку исследователи обнаружили глиняные покрытия на стенах и даже глиняный кирпич на одном из уровней заселения Фото: Antiquity

Микроскопический анализ выявил минеральные изменения, чёрные сердцевины и красные окисленные поверхности, соответствующие нагреву до температур от 600 до 700 градусов Цельсия. Хотя процесс обжига был простым и нерегулярным, он свидетельствовал о целенаправленных попытках преобразовать глину с помощью контролируемого нагрева.

В нескольких фрагментах были обнаружены растительные остатки и следы животного помета, смешанные с глиной. Эти материалы, вероятно, способствовали улучшению процесса высыхания и обжига. По мере сгорания органического вещества в стенках посуды образовывались поры, что влияло на вес, прочность и термостойкость.

Исследователи также обнаружили свидетельства использования техники "плиткового лепления", при которой глину формировали частями, а не из единого куска. Некоторые поверхности были тщательно отшлифованы, тогда как на других сохранились заметные следы изготовления.

В нескольких фрагментах были обнаружены растительные остатки и следы животных экскрементов, смешанные с глиной Фото: Antiquity

Один фрагмент, возможно, отражает переходный этап в технологии изготовления посуды. В этом фрагменте были пробиты отверстия, и, вероятно, он был прикреплён к сосуду, изготовленному из другого материала. Это свидетельствует о том, что обожженная глина сначала использовалась для усовершенствования существующих сосудов, прежде чем керамическая посуда стала широко распространенной.

Керамика получила широкое распространение в Юго-Западной Азии примерно в седьмом тысячелетии до н. э., что делает находки из Чемка-Хейюка значительно более древними. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что гончарство возникло в результате многократных местных экспериментов, а не как результат одного изобретения.

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