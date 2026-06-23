Когда человечество начало использовать огонь: новое исследование изменило наши представления (фото)

Умение пользоваться огнем давало первобытным людям тепло, защиту, возможность готовить пищу и открывало новые способы работы с природными материалами. Археологи давно спорят о том, когда люди впервые начали регулярно пользоваться огнем, и новое исследование предоставило доказательства, которые отодвигают эту дату гораздо дальше, чем считалось ранее.

Команда под руководством палеобиолога Марии Долорес Марин-Монфорт из Национального университета Юга в Аргентине исследовала останки, найденные в пещере Вондерверк — известном археологическом объекте в пустыне Калахари в Южной Африке, пишет Science Alert.

Их выводы свидетельствуют о том, что древние люди, вероятно Homo erectus, неоднократно использовали огонь в период от 1,07 до 1,79 миллиона лет назад. Исследователи обнаружили следы горения глубоко внутри пещеры, далеко за пределами возможного диапазона распространения природных пожаров.

Археолог Лиора Кольская Горвиц из Еврейского университета в Иерусалиме отметила: "Эти открытия свидетельствуют о том, что древние люди не были просто пассивными наблюдателями природных пожаров. Они активно взаимодействовали с огнем и вплетали его в свою жизнь".

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Следы пожара обнаружили в пещере Вондерверк Фото: Wonderwerk Cave Project

Пещера Вондерверк уже давно считается одним из важнейших доисторических памятников в мире. Предыдущие исследования показали, что люди заселяли эту пещеру около 1,8 миллиона лет назад, что делает её одним из древнейших известных примеров проживания в закрытых помещениях.

Археологи также обнаружили свидетельства использования огня, датируемые примерно 1 миллионом лет назад. Однако последнее исследование свидетельствует о том, что использование огня могло начаться на сотни тысяч лет раньше.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи применили неинвазивный метод для изучения костей животных, найденных в пещере. Нагревание изменяет химическую структуру костей, и эти изменения влияют на то, как кости реагируют на свет. Обгоревшие кости могут поглощать синий свет и излучать красный благодаря процессу, известному как флуоресценция, тогда как необгоревшие кости остаются тёмными.

Самым убедительным доказательством стало обнаружение обугленных останков Фото: MNCN

Геолог Йоланда Фернандес-Хальво из Национального музея естественных наук Испании пояснила: "Разработанная нами методология позволяет отличить обожженные окаменелости от тех, которые подверглись химическим изменениям в процессе фоссилизации, таким как фторирование или отложение марганца, которые визуально могут имитировать последствия воздействия огня".

Не все кости, найденные в пещере, обязательно были принесены туда людьми. Многие из них — это крошечные окаменелые остатки, которые, вероятно, занесли в пещеру совы. Поэтому исследовательской группе нужно было установить, связаны ли следы горения именно с деятельностью человека, а не с природными явлениями.

Самым убедительным доказательством стало местонахождение обугленных останков. Их обнаружили рядом с другими признаками человеческого проживания и глубоко внутри пещеры, вдали от входа. Кроме того, обожженный материал не был разбросан настолько широко, чтобы подтвердить гипотезу о крупном природном пожаре, прокатившемся по пещере.

Эти находки не доказывают, что Homo erectus умели разжигать огонь с нуля. Однако они убедительно свидетельствуют о том, что эти древние люди знали, как поддерживать и переносить огонь для практического использования.

Обожженные кости могут поглощать синий свет и излучать красный благодаря процессу, известному как флуоресценция, тогда как необгоревшие кости остаются темными Фото: PLOS One

По словам Фернандеса-Хальво, "огонь не был единичным явлением, поскольку он встречается в различных стратиграфических слоях, разделённых десятками тысяч лет, что подкрепляет мнение о том, что они уже знали, как переносить и поддерживать огонь в защищённых местах".

Это исследование даёт ценное представление об одном из важнейших технологических достижений человечества. Понимание того, когда древние люди начали использовать огонь, помогает исследователям составить представление о том, как наши предки выживали и приспосабливались к изменяющимся условиям окружающей среды.

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