Коли людство почало використовувати вогонь: нове дослідження змінило наше уявлення (фото)

Вміння користуватися вогнем давало первісним людям тепло, захист, можливість готувати їжу та відкривало нові способи роботи з природними матеріалами. Археологи давно дискутують про те, коли люди вперше почали регулярно користуватися вогнем, і нове дослідження надало докази, які відсувають цю дату набагато далі, ніж досі вважалося.

Команда під керівництвом палеобіолога Марії Долорес Марін-Монфорт із Національного університету Півдня в Аргентині дослідила рештки, знайдені в печері Вондерверк — відомому археологічному об'єкті в пустелі Калахарі в Південній Африці, пише Science Alert.

Їхні висновки свідчать про те, що ранні люди, ймовірно Homo erectus, неодноразово використовували вогонь у період від 1,07 до 1,79 мільйона років тому. Дослідники виявили сліди горіння глибоко всередині печери, далеко за межами можливого діапазону поширення природніх пожеж.

Археолог Ліора Кольська Горвіц з Єврейського університету в Єрусалимі зазначила: "Ці відкриття свідчать про те, що ранні люди не були просто пасивними спостерігачами природних пожеж. Вони активно взаємодіяли з вогнем і вплітали його у своє життя".

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Сліди вогню виявили у печері Вондерверк Фото: Wonderwerk Cave Project

Печера Вондерверк вже давно вважається однією із найважливіших доісторичних пам’яток у світі. Попередні дослідження показали, що люди заселяли цю печеру близько 1,8 мільйона років тому, що робить її одним із найдавніших відомих прикладів проживання в закритих приміщеннях.

Археологи також виявили докази використання вогню, що датуються приблизно 1 мільйоном років тому. Однак останнє дослідження свідчить про те, що використання вогню могло початися на сотні тисяч років раніше.

Щоб дійти таких висновків, дослідники застосували неінвазивний метод для вивчення кісток тварин, знайдених у печері. Нагрівання змінює хімічну структуру кісток, і ці зміни впливають на те, як кістки реагують на світло. Обгорілі кістки можуть поглинати синє світло й випромінювати червоне завдяки процесу, відомому як флуоресценція, тоді як необгорілі кістки залишаються темними.

Найпереконливішим доказом стало місцезнаходження обпалених решток Фото: MNCN

Геолог Йоланда Фернандес-Хальво з Національного музею природничих наук Іспанії пояснила: "Розроблена нами методологія дозволяє відрізнити обпалені скам’янілості від тих, що зазнали хімічних змін під час фосилізації, таких як фторування або відкладення марганцю, які візуально можуть імітувати наслідки впливу вогню".

Не всі кістки, знайдені в печері, обов’язково були принесені туди людьми. Багато з них — це крихітні скам'янілі рештки, які, ймовірно, занесли в печеру сови. Через це дослідницькій групі потрібно було встановити, чи пов'язані сліди горіння саме з діяльністю людини, а не з природними явищами.

Найпереконливішим доказом стало місцезнаходження обпалених решток. Їх було знайдено поблизу інших ознак людського проживання та глибоко всередині печери, далеко від входу. Крім того, обпалений матеріал не був розкиданий настільки широко, щоб підтвердити гіпотезу про велику природну пожежу, що прокотилася печерою.

Ці знахідки не доводять, що Homo erectus знали, як розпалювати вогонь з нуля. Однак вони переконливо свідчать про те, що ці ранні люди розуміли, як підтримувати та переносити вогонь для практичного використання.

Обгорілі кістки можуть поглинати синє світло й випромінювати червоне завдяки процесу, відомому як флуоресценція, тоді як необгорілі кістки залишаються темними Фото: PLOS One

За словами Фернандеса-Хальво, "вогонь не був одноразовим явищем, оскільки він зустрічається в різних стратиграфічних шарах, розділених десятками тисяч років, що підкріплює думку про те, що вони вже знали, як переносити та підтримувати вогонь у захищених місцях".

Це дослідження дає цінне уявлення про одне з найважливіших технологічних досягнень людства. Розуміння того, коли ранні люди почали використовувати вогонь, допомагає дослідникам скласти уявлення про те, як наші предки виживали та пристосовувалися до мінливих умов навколишнього середовища.

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