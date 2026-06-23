Пакетик з чіпсами ледь не знищив екосистему печер: як це сталося (фото)

Інцидент у "Великій залі" печер Карлсбад у штаті Нью-Мексико, США, продемонстрував, як навіть незначна дія людини може вплинути на делікатну екосистему. У вересні 2024 року відвідувач випадково залишив чіпси "Cheetos" що стало причиною несподіваних змін екосистеми.

За даними Служби національних парків (NPS), забута закуска швидко перетворилася на щось більше, ніж просто сміття. Вологе середовище розм’якшило кукурудзу, створивши сприятливі умови для мікроорганізмів і грибків, пише IFLScience.

"Перероблена кукурудза, розм'якшена вологістю печери, створила ідеальне середовище для існування мікроорганізмів і грибків. Печерні цвіркуни, кліщі, павуки та мухи незабаром утворили тимчасову харчову мережу, розподіляючи поживні речовини по навколишній печері та її утвореннях. Пліснява поширюється вгору по сусідніх поверхнях, плодоносить, гине і смердить. І цикл триває", — пояснили представники NPS.

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Рейнджери парку витратили близько 20 хвилин на те, щоб обережно прибрати пакет із закусками та очистити від цвілі прилеглі поверхні печери. Їхньою метою було запобігти довгостроковим наслідкам для системи.

Печери є особливо вразливими, оскільки вони значною мірою ізольовані від зовнішнього світу Фото: Wikimedia Commons

Агентство наголосило, що наслідки таких дій відвідувачам часто важко побачити. "З людської точки зору розсипаний пакет із закусками може здаватися дрібницею, але для життя печери це може змінити все", — зазначили у NPS.

Представники відомства також скористалися цією подією, щоб нагадати відвідувачам, що кожна дія залишає слід у навколишньому середовищі. "Великий чи малий — ми всі залишаємо слід, куди б не пішли. Давайте всі разом зробимо світ кращим, ніж ми його знайшли", — додало відомство.

Ця ситуація висвітлила ширшу проблему, з якою стикаються національні парки по всій території Сполучених Штатів. Щороку ці природоохоронні території відвідують понад 300 мільйонів людей, які залишають після себе мільйони тонн відходів. Навіть якщо сміття здається незначним, воно може створювати проблеми для дикої природи та природних середовищ існування.

Печери є особливо вразливими, оскільки вони значною мірою ізольовані від зовнішнього світу. Багато видів, що мешкають у них пристосувалися до дуже специфічних умов. Зміни температури, вологості, наявності їжі або мікроорганізмів можуть порушити рівновагу, яка існувала упродовж століть.

Відомий приклад стався у знаменитій печері Ласко на південному заході Франції. У печері зберігаються одні з найважливіших у світі доісторичних наскельних малюнків. Після її відкриття у 1940-х роках до печери почали приходити дедалі більше дослідників і туристів. Присутність людей підвищила рівень тепла та вологості, а також принесла нові мікроорганізми, що сприяло розмноженню грибків та лишайників, які пошкодили частини стародавніх малюнків.

У 1960-х роках влада закрила печеру Ласко для відвідувачів Фото: Wikimedia Commons

Щоб захистити малюнки, у 1960-х роках влада закрила печеру Ласко для відвідувачів. Сьогодні зображення, вік яких становить приблизно 18 000 років, зберігаються за сталевими дверима та перебувають під наглядом систем безпеки.

Один пакет з чіпсами може здаватися незначним, але в крихкій екосистемі навіть незначне втручання може вплинути на організми, середовища існування та природні процеси, які залишалися стабільними упродовж тисячоліть.

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