Пакет с чипсами едва не уничтожил экосистему пещер: как это произошло (фото)

Инцидент в "Большом зале" пещер Карлсбад в штате Нью-Мексико, США, продемонстрировал, как даже незначительное действие человека может повлиять на уязвимую экосистему. В сентябре 2024 года посетитель случайно оставил чипсы "Cheetos", что стало причиной неожиданных изменений в экосистеме.

По данным Службы национальных парков (NPS), забытая закуска быстро превратилась в нечто большее, чем просто мусор. Влажная среда размягчила кукурузу, создав благоприятные условия для микроорганизмов и грибков, пишет IFLScience.

"Переработанная кукуруза, размягченная влагой пещеры, создала идеальную среду для существования микроорганизмов и грибков. Пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре сформировали временную пищевую цепь, распределяя питательные вещества по окружающей пещере и её образованиям. Плесень распространяется вверх по соседним поверхностям, плодоносит, погибает и источает неприятный запах. И цикл продолжается", — пояснили представители NPS.

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Рейнджеры парка потратили около 20 минут на то, чтобы аккуратно убрать пакет с закусками и очистить от плесени прилегающие поверхности пещеры. Их целью было предотвратить долгосрочные последствия для экосистемы.

Пещеры особенно уязвимы, поскольку они в значительной степени изолированы от внешнего мира Фото: Wikimedia Commons

Агентство подчеркнуло, что последствия таких действий посетителям зачастую трудно заметить. "С человеческой точки зрения рассыпанный пакет с закусками может показаться мелочью, но для жизни пещеры это может изменить всё", — отметили в NPS.

Представители ведомства также воспользовались этим событием, чтобы напомнить посетителям, что каждое действие оставляет след в окружающей среде. "Большой или маленький — мы все оставляем след, куда бы ни пошли. Давайте все вместе сделаем мир лучше, чем мы его застали", — добавило ведомство.

Эта ситуация выявила более общую проблему, с которой сталкиваются национальные парки по всей территории Соединенных Штатов. Ежегодно эти природоохранные территории посещают более 300 миллионов человек, которые оставляют после себя миллионы тонн отходов. Даже если мусор кажется незначительным, он может создавать проблемы для дикой природы и естественных сред обитания.

Пещеры особенно уязвимы, поскольку они в значительной степени изолированы от внешнего мира. Многие обитающие в них виды приспособились к очень специфическим условиям. Изменения температуры, влажности, наличия пищи или микроорганизмов могут нарушить равновесие, существовавшее на протяжении веков.

Известный пример произошёл в знаменитой пещере Ласко на юго-западе Франции. В пещере хранятся одни из самых важных в мире доисторических наскальных рисунков. После её открытия в 1940-х годах в пещеру стали приезжать всё больше исследователей и туристов. Присутствие людей повысило уровень тепла и влажности, а также принесло новые микроорганизмы, что способствовало размножению грибков и лишайников, повредивших части древних рисунков.

В 1960-х годах власти закрыли пещеру Ласко для посетителей Фото: Wikimedia Commons

Чтобы защитить рисунки, в 1960-х годах власти закрыли пещеру Ласко для посетителей. Сегодня изображения, возраст которых составляет примерно 18 000 лет, хранятся за стальными дверями и находятся под наблюдением систем безопасности.

Одна пачка чипсов может показаться мелочью, но в хрупкой экосистеме даже незначительное вмешательство может повлиять на организмы, среды обитания и природные процессы, которые оставались стабильными на протяжении тысячелетий.

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