Вперше з початку XX століття: в Угорщині знайшли рідкісну давньоримську споруду (фото)

В Угорщині, під час розкопок, пов'язаних із великим проєктом розширення автомагістралі, археологи виявили рідкісну споруду римської епохи, а також середньовічні археологічні об’єкти. Ці знахідки надають нові свідчення про те, як ця територія використовувалася упродовж багатьох століть.

Розкопки проводилися на замовлення Національного археологічного інституту Угорського національного музею під керівництвом археологині Олександри Кісс. Роботи відбувалися поблизу міста Бічке, де під час попередніх досліджень вчені вже виявили частини римського поселення та поселення епохи Арпадів, пише Greek Reporter.

Цьогорічні розкопки дозволили виявити додаткові ділянки як ранньоримського, так і пізньоарпадського поселень. Археологи задокументували сховища та інші обеєкти, що датуються пізнім середньовіччям та османським періодом, що свідчить про те, що ця місцевість використовувалася упродовж різних історичних епох.

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Найважливішою знахідкою стала римська вапняна піч — споруда, що використовувалася для виробництва вапна шляхом нагрівання вапняку до високих температур Фото: Szent István Király Múzeum

Найважливішою знахідкою стала римська вапняна піч — споруда, що використовувалася для виробництва вапна шляхом нагрівання вапняку до високих температур. Піч була вбудована у природний схил пагорба й збереглася у надзвичайно хорошому стані. Її діаметр становить приблизно 230 сантиметрів, а глибина — близько 3 метрів.

Навколо внутрішньої стіни археологи виявили виступ, на якому під час обпалювання утримували вапнякові блоки. Під час нагрівання вапняк перетворювався на вапно — матеріал, що широко використовувався в римському будівництві для приготування розчину та інших будівельних цілей.

Дослідники повідомили, що тонкий шар вапна досі покриває частини підлоги та бічних стін печі, що допомагає підтвердити її первісне призначення. Серед артефактів, виявлених у нижніх шарах засипки, були фрагменти римської черепиці та частина сірої миски з S-подібним профілем. Ці знахідки допомогли археологам встановити вік споруди.

Діаметр печі становить приблизно 230 сантиметрів, а глибина — близько 3 метрів Фото: Szent István Király Múzeum

Експерти вважають цю знахідку особливо важливою через стан збереження печі. За словами дослідників, з початку XX століття в Угорщині не було знайдено жодної римської вапняної печі, що збереглася в подібному стані.

Останній подібний зразок був виявлений археологом Балінтом Кузінскі під час розкопок в Аквінкумі — стародавньому римському місті, розташованому поблизу сучасного Будапешта. Аквінкум слугував важливим центром римської адміністрації та військової діяльності в регіоні, що робить порівняння між цими двома об’єктами особливо цінним для розуміння римської промисловості та будівельних практик.

З початку XX століття в Угорщині не було знайдено жодної римської вапняної печі, що збереглася в подібному стані Фото: Szent István Király Múzeum

Знахідка поблизу Бічке демонструє довгу історію людської діяльності в цій частині Угорщини та надає археологам рідкісну можливість вивчити римські будівельні технології. Такі відкриття допомагають дослідникам краще зрозуміти, як стародавні громади виробляли матеріали, будували поселення та пристосовувалися до навколишнього середовища.

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