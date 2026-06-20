Впервые с начала XX века: в Венгрии обнаружили редкое древнеримское сооружение (фото)

В Венгрии в ходе раскопок, связанных с крупным проектом расширения автомагистрали, археологи обнаружили редкое сооружение римской эпохи, а также средневековые археологические объекты. Эти находки дают новые свидетельства о том, как эта территория использовалась на протяжении многих веков.

Раскопки проводились по заказу Национального археологического института Венгерского национального музея под руководством археолога Александры Кисс. Работы велись вблизи города Бичке, где в ходе предыдущих исследований учёные уже обнаружили части римского поселения и поселения эпохи Арпадов, пишет Greek Reporter.

Раскопки этого года позволили обнаружить дополнительные участки как раннеримских, так и позднеарпадских поселений. Археологи задокументировали хранилища и другие объекты, датируемые поздним средневековьем и османским периодом, что свидетельствует о том, что эта местность использовалась на протяжении различных исторических эпох.

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Самой важной находкой стала римская известковая печь — сооружение, которое использовалось для производства извести путем нагрева известняка до высоких температур Фото: Szent István Király Múzeum

Самой важной находкой стала римская известковая печь — сооружение, которое использовалось для производства извести путем нагрева известняка до высоких температур. Печь была встроена в естественный склон холма и сохранилась в чрезвычайно хорошем состоянии. Её диаметр составляет примерно 230 сантиметров, а глубина — около 3 метров.

Вокруг внутренней стены археологи обнаружили выступ, на котором во время обжига удерживали известняковые блоки. При нагревании известняк превращался в известь — материал, широко использовавшийся в римском строительстве для приготовления раствора и других строительных целей.

Исследователи сообщили, что тонкий слой извести до сих пор покрывает части пола и боковых стен печи, что помогает подтвердить её первоначальное назначение. Среди артефактов, обнаруженных в нижних слоях засыпки, были фрагменты римской черепицы и часть серой миски с S-образным профилем. Эти находки помогли археологам установить возраст сооружения.

Диаметр печи составляет примерно 230 сантиметров, а глубина — около 3 метров Фото: Szent István Király Múzeum

Эксперты считают эту находку особенно важной из-за хорошего состояния печи. По словам исследователей, с начала XX века в Венгрии не было обнаружено ни одной римской известковой печи, сохранившейся в подобном состоянии.

Последний подобный образец был обнаружен археологом Балинтом Кузински во время раскопок в Аквинкуме — древнем римском городе, расположенном недалеко от современного Будапешта. Аквинкум служил важным центром римской администрации и военной деятельности в регионе, что делает сравнение между этими двумя объектами особенно ценным для понимания римской промышленности и строительных практик.

С начала XX века в Венгрии не было обнаружено ни одной римской известковой печи, сохранившейся в подобном состоянии Фото: Szent István Király Múzeum

Находка вблизи Бичке свидетельствует о долгой истории человеческой деятельности в этой части Венгрии и предоставляет археологам редкую возможность изучить римские строительные технологии. Такие открытия помогают исследователям лучше понять, как древние общины добывали материалы, строили поселения и приспосабливались к окружающей среде.

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