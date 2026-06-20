"Змінює уявлення про об'єкт": фахівці зробили неочікуване відкриття поблизу Стоунхенджа (фото)

Команда археологів виявила стародавню структуру за 5 км від Стоунхенджа. За попередніми даними, знахідка датується приблизно 5000 роком до н.е., що на 500 років раніше за час встановлення монолітного об'єкту.

Об'єкт виявили біля міста Булфорд у графстві Вілтширі під час археологічних розкопок перед будівництвом житла для військовослужбовців. Спочатку знахідка здавалася незначною, але ретельне дослідження повністю змінило уявлення вчених про церемоніальний ландшафт навколо Стоунхенджа, пише Wessex Archaelogy.

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"Це, ймовірно, одна з найбільших знахідок мого життя. І важливо саме те, наскільки вона рання. До цього наші знання базувалися на самому Стоунхенджі, але те, що ми знайшли в Булфорді, на 500 років давніше за знамениті камені", — говорить містер Гардінг.

Науковці виявили конструкцію з двох деревʼяних стовпів, розташованих на відстані 120 метрів один від одного. Стародавні будівельники навмисно вирівняли їх так, щоб вони вказували точно на сонце, що сходить у день літнього сонцестояння, і на сонце, що сідає в день зимового сонцестояння.

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Від самих стовпів сьогодні не залишилося нічого, крім ям, де вони колись стояли. Вирівнювання з сонцестоянням підтвердив відомий археолог-астроном Фабіо Сільва, реконструювавши стародавнє небо, ландшафт і горизонт, а також встановивши точність вирівнювання до одного градуса.

Старший дослідник Wessex Archaeology доктор Метт Лейвелз пояснив, що тепер це "змінює уявлення про сонцестояння", адже за однією з версій, відомий комплекс монолітів стосувався рідкісного солярного культу. На думку вченого, мова йде про "релігію, про те як стародавні люди розуміли космос і своє місце у світі".Це, ймовірно, був їхній спосіб попросити богів зберегти їх у безпеці і теплі."

"Це відкриття допомагає нам зрозуміти Стоунхендж не як одиничне творіння, а як частину набагато довшої розмови між людьми, землею і небом. Тепер очевидно, що Стоунхендж виник із традицій із набагато глибшим корінням у цьому ландшафті", — пояснив суть відкриття доктор Сільва.

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