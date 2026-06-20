"Изменяет представление об объекте": специалисты сделали неожиданное открытие недалеко от Стоунхенджа (фото)

Группа археологов обнаружила древнее сооружение в 5 км от Стоунхенджа. По предварительным данным, находка датируется примерно 5000 годом до н. э., что на 500 лет раньше, чем было возведено это монолитное сооружение.

Объект обнаружили недалеко от города Булфорд в графстве Уилтшир в ходе археологических раскопок перед началом строительства жилья для военнослужащих. Сначала находка казалась незначительной, но тщательное исследование полностью изменило представления учёных о церемониальном ландшафте вокруг Стоунхенджа, пишет Wessex Archaeology.

Археологи рассказали о своем открытии недалеко от Стоунхенджа

"Это, вероятно, одна из самых значительных находок в моей жизни. И важно именно то, насколько она древняя. До этого наши знания основывались на самом Стоунхендже, но то, что мы нашли в Булфорде, на 500 лет древнее знаменитых камней", — говорит мистер Хардинг.

Учёные обнаружили сооружение из двух деревянных столбов, расположенных на расстоянии 120 метров друг от друга. Древние строители специально выровняли их так, чтобы они указывали точно на восходящее солнце в день летнего солнцестояния и на заходящее солнце в день зимнего солнцестояния.

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От самих столбов сегодня не осталось ничего, кроме ям, где они когда-то стояли. Соотнесение с солнцестоянием подтвердил известный археолог-астроном Фабио Сильва, реконструировав древнее небо, ландшафт и горизонт, а также установив точность соотнесения до одного градуса.

Старший научный сотрудник Wessex Archaeology доктор Мэтт Лейвелз пояснил, что теперь это "меняет представление о солнцестоянии", ведь, согласно одной из версий, известный комплекс монолитов был связан с редким солнечным культом. По мнению учёного, речь идёт о "религии, о том, как древние люди понимали космос и своё место в мире". Это, вероятно, был их способ попросить богов сохранить их в безопасности и тепле.

"Это открытие помогает нам понять Стоунхендж не как единичное творение, а как часть гораздо более длительного диалога между людьми, землей и небом. Теперь очевидно, что Стоунхендж возник из традиций, корни которых гораздо глубже уходят в этот ландшафт", — пояснил суть открытия доктор Сильва.

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