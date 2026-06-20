Вірус досяг усіх континентів: Австралія підтвердила перший випадок пташиного грипу

Штам пташиного грипу H5N1 вперше виявлено в Австралії. Це означає, що висококонтагіозний, тобто надзвичайно заразливий варіант інфекційної хвороби, тепер досяг усіх континентів.

Пташиний грип на території Австралії було виявлено у коричневого поморника. Мертвого морського птаха знайшли на пляжі в Національному парку Кейп-ле-Гран поблизу міста Есперанс, інформує ВВС.

Австралія раніше була єдиним континентом, де не було виявлено штам пташиного грипу H5N1.

Міністерка сільського господарства Джулі Коллінз повідомила, що раніше на пляжі Есперанса помітили виснаженого буревісника, хоча наразі немає доказів щодо ймовірного випадку пташиного грипу.

Головний ветеринарний лікар країни Бет Куксон зазначила, що штам пташиного грипу H5N1 був виявлений на віддалених австралійських територіях островів Херд та Макдональд у жовтні минулого року, тому влада давно готувалася до появи вірусу на континенті.

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Згідно з дослідженням, з серпня минулого року близько 13 000 тюленят із групи з 17 000 особин на острові Херд загинули від штаму пташиного грипу H5N1, що становить понад 75% від усієї групи. Вони була виявлена дещо вища смертність у популяціях пінгвінів.

Вчені вважають, що пташиний грип, ймовірно, був завезений на острови минулого серпня від мігруючих птахів з островів Крозе, що належать Франції та розташовані приблизно за 1800 км.

Пташиний грип

Пташиний грип – це захворювання, спричинене вірусом, який вражає, в основному, птахів та тварин. Основний штам, що циркулює серед диких птахів по всьому світу, – це тип вірусу, відомий як H5N1. Він з'явився в Китаї наприкінці 1990-х років.

Міграція птахів призвела до спалахів серед домашніх та диких птахів, а в дуже рідкісних випадках також до зараження людей, зазвичай через контакт із хворими тваринами.

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