Вирус распространился на все континенты: Австралия подтвердила первый случай птичьего гриппа

Штамм птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Австралии. Это означает, что высококонтагиозный, то есть чрезвычайно заразный вариант инфекционного заболевания, теперь распространился на все континенты.

Птичий грипп на территории Австралии был обнаружен у коричневого поморника. Мертвую морскую птицу нашли на пляже в Национальном парке Кейп-ле-Гран недалеко от города Эсперанс, сообщает ВВС.

Ранее Австралия была единственным континентом, на котором не был выявлен штамм птичьего гриппа H5N1.

Министр сельского хозяйства Джули Коллинз сообщила, что ранее на пляже Эсперанса был замечен истощенный буревестник, хотя на данный момент нет доказательств возможного случая птичьего гриппа.

Главный ветеринарный врач страны Бет Куксон отметила, что штамм птичьего гриппа H5N1 был обнаружен на отдаленных австралийских территориях — островах Херд и Макдональд — в октябре прошлого года, поэтому власти давно готовились к появлению вируса на континенте.

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Согласно исследованию, с августа прошлого года около 13 000 тюленят из группы в 17 000 особей на острове Херд погибли от штамма птичьего гриппа H5N1, что составляет более 75% от всей группы. Была выявлена несколько более высокая смертность и в популяциях пингвинов.

Ученые полагают, что птичий грипп, вероятно, был завезен на острова в августе прошлого года мигрирующими птицами с островов Крозе, принадлежащих Франции и расположенных примерно в 1800 км.

Птичий грипп

Птичий грипп — это заболевание, вызываемое вирусом, поражающим, в основном, птиц и животных. Основной штамм, циркулирующий среди диких птиц по всему миру, — это тип вируса, известный как H5N1. Он появился в Китае в конце 1990-х годов.

Миграция птиц привела к вспышкам заболевания среди домашних и диких птиц, а в крайне редких случаях — также к заражению людей, как правило, в результате контакта с больными животными.

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