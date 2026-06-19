Старейшее наземное животное удостоили титула иконы Книги рекордов Гиннесса: понадобилось 194 года

194-летняя черепаха Джонатан официально стала иконой Книги рекордов Гиннесса, присоединившись к рядам Джона Сины и женщины с самой большой прической "афро".

Черепаха Джонатан — старейшее наземное животное в мире — официально стала иконой Книги рекордов Гиннесса. На это потребовалось 194 года, но все же, в конце концов, это произошло, пишет IFLScience.

По словам Найджела Филлипса, губернатора острова Святой Елены, где сегодня живет Джонатан, признание Джонатана иконой Книги рекордов Гиннесса приветствуется жителями острова Святой Елены. Поколения жителей острова считали Джонатана местной иконой, глубоко укоренившейся в самобытности острова и коллективной памяти. Местные жители также считают, что черепаха Джонатан примечателен не только своим возрастом, но также невероятно особенный для острова Святой Елены и его жителей.

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Джонатан был рожден на Сейшелах около 1832 года Фото: Guinness World Records

Отметим, что икона Книги рекордов Гиннесса — почетный титул, присуждаемый организацией рекордсменам, чьи достижения оказали глобальное влияние. Исследователи отмечают, что теперь Джонатан занял свое место в одном ряду с разношерстной командой других рекордсменов, а именно:

немецкий до Зевс — самая высокая собака в мире, 1,118 метра в холке;

Мистер Бист — самый популярный человек на YouTube и создатель самого большого вегетарианского бургера в истории;

Эвин Дюга — женщина с самой большой прической "афро";

Джон Сина — обладатель наибольшего количества чемпионских титулов WWE;

Жанна Кальман — самый старый человек в истории;

Хари Будха Магар — первый человек с двойной ампутацией, покоривший Семь вершин;

Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире;

Афшин Гадерзаде — самый низкорослый мужчина в мире;

Лаки Даймонд Рич — самый татуированный мужчина на Земле;

Уолли Фанк — самая старая женщина в космосе;

Супер Марио — самый продаваемый персонаж видеоигр.

Джонатан — сейшельская гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa), подвид гигантской черепахи, известный своей чрезвычайно длинной шеей и еще большей продолжительностью жизни. Считается, что черепаха Джонатан был рожден на Сейшелах около 1832 года — по оценкам, ему 194 года. Впрочем, точный возраст животного до сих пор неизвестен.

Джон прибыл на остров Святой Елены в Южной Атлантике уже взрослым в 1882 году в качестве подарка будущему губернатору британской заморской территории Уильяму Грей-Уилсону. В 2022 году черепахе Джонатану присвоили официальную дату рождения — ее определили как 4 декабря 1832 года.

Несмотря на преклонный возраст и слепоту, Джонатан по-прежнему обладает буйным либидо и поддерживает постоянно меняющийся круг сексуальных партнеров. Любопытно, что одним из ближайших друзей джонатана считается черепаха Фредерика, прибывшая на остров в 1991 году. Впрочем, в 2017 году стало известно, что Фредерика на самом деле самец.

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