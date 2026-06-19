Найстаріша наземна тварина отримала звання ікони Книги рекордів Гіннеса: на це знадобилося 194 роки

194-річна черепаха Джонатан офіційно стала іконою Книги рекордів Гіннеса, приєднавшись до таких особистостей, як Джон Сіна та жінка з найбільшою зачіскою "афро".

Черепаха Джонатан — найстаріша наземна тварина у світі — офіційно стала іконою Книги рекордів Гіннеса. На це знадобилося 194 роки, але все ж, зрештою, це сталося, пише IFLScience.

За словами Найджела Філліпса, губернатора острова Святої Єлени, де сьогодні мешкає Джонатан, визнання Джонатана іконою Книги рекордів Гіннеса схвально сприймається мешканцями острова Святої Єлени. Покоління мешканців острова вважали Джонатана місцевою іконою, яка глибоко вкоренилася в самобутності острова та колективній пам’яті. Місцеві жителі також вважають, що черепаха Джонатан примітна не лише своїм віком, а й тим, що є надзвичайно особливою для острова Святої Єлени та його мешканців.

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Джонатан народився на Сейшелах приблизно у 1832 році Фото: Guinness World Records

Зазначимо, що згадка в Книзі рекордів Гіннеса — це почесний титул, який організація присуджує рекордсменам, чиї досягнення мали глобальний вплив. Дослідники зазначають, що тепер Джонатан посів своє місце в одному ряду з різношерстою командою інших рекордсменів, а саме:

німецька вівчарка "Зевс" — найвища собака у світі, 1,118 метра у холці;

Містер Біст — найпопулярніша людина на YouTube та творець найбільшого вегетаріанського бургера в історії;

Евін Дюга — жінка з найбільшою зачіскою "афро";

Джон Сіна — володар найбільшої кількості чемпіонських титулів WWE;

Жанна Кальман — найстаріша людина в історії;

Харі Будха Магар — перша людина з подвійною ампутацією, яка підкорила Сім вершин;

Бурдж-Халіфа — найвища будівля у світі;

Афшин Гадерзаде — найнижчий чоловік у світі;

Лакі Даймонд Річ — чоловік із найбільшою кількістю татуювань на Землі;

Воллі Фанк — найстаріша жінка в космосі;

Супер Маріо — найпопулярніший персонаж відеоігор.

Джонатан — сейшельська гігантська черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa), підвид гігантської черепахи, відомий своєю надзвичайно довгою шиєю та ще більшою тривалістю життя. Вважається, що черепаха Джонатан народилася на Сейшелах близько 1832 року — за оцінками, їй 194 роки. Втім, точний вік тварини досі невідомий.

Джон прибув на острів Святої Єлени в Південній Атлантиці вже дорослим у 1882 році як подарунок майбутньому губернатору британської заморської території Вільяму Грей-Вілсону. У 2022 році черепасі Джонатану присвоїли офіційну дату народження — її визначили як 4 грудня 1832 року.

Попри похилий вік і сліпоту, Джонатан, як і раніше, має бурхливе лібідо та підтримує постійно мінливе коло сексуальних партнерів. Цікаво, що одним із найближчих друзів Джонатана вважається черепаха Фредеріка, яка прибула на острів у 1991 році. Втім, у 2017 році стало відомо, що Фредеріка насправді є самцем.

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